TP.HCM: Phát hiện cặp vợ chồng nằm trên vũng máu, vợ tử vong, chồng trên tay có nhiều vết cắt, nghi giết vợ rồi tự tử

Xã hội 08/03/2022 15:02

Người nhà sau khi không thấy vợ chồng anh V. xuống đi làm nên đã lên kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cả 2 vợ chồng đang nằm trên vũng máu.

 

Dẫn tin từ báo Giao Thông, sáng ngày 7/3, bà L., mẹ của anh N.V. (33 tuổi) không thấy vợ chồng anh V. dậy đi làm nên lên gõ cửa nhiều lần nhưng không có ai trả lời, cửa bên trong bị khóa, nghi có chuyện không lành, bà đã nhờ hàng xóm đến hỗ trợ mở cửa.

Sau khi phá cửa phòng vào trong kiểm tra, người nhà hốt hoảng phát hiện vợ chồng anh V. nằm bất động trong vũng máu. Khi được phát hiện, chị M. - vợ anh V. đã tử vong tại chỗ, còn anh V. bị thương trên tay có nhiều vết cắt.

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà ở đường Trung Mỹ - Tân Xuân, xã Trung Chánh.

TP.HCM: Phát hiện cặp vợ chồng nằm trên vũng máu, vợ tử vong, chồng trên tay có nhiều vết cắt, nghi giết vợ rồi tự tử - Ảnh 1
Con đường nơi dẫn vào căn nhà xảy ra vụ án mạng làm 2 người thương vong. (Ảnh: Giao Thông)

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin trên VietNam Net, từ cơ sở điều tra hiện trường và lấy lời khai của những người liên quan, công an bước đầu nhận định, anh V. sát hại vợ rồi tự sát nhưng không thành. 

Công an huyện Hóc Môn đã bàn giao nghi can V (33 tuổi) cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, làm rõ vụ án mạng  Anh V. cũng được công an đưa về trụ sở để phục vụ công tác lấy lời khai.

Gia đình nạn nhân cho biết, vợ chồng chị M. có 3 người con nhỏ, cả gia đình sống chung ở căn nhà trên với cha mẹ. Hai vợ chồng đều có công việc ổn định.

Hiện, công an đang làm rõ thêm nhiều tình tiết dẫn đến vụ việc. 

 

 

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