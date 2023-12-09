Liếc nhìn vào phòng trọ hàng xóm, nam thanh niên bị chém nứt sọ

Đời sống 09/12/2023 10:52

Anh H. và Nguyễn Chiến Thắng sinh sống cùng dãy trọ, tuy nhiên cả hai có mâu thuẫn nên thường xuyên cãi vã. Trong lúc có hơi men, Thắng dùng dao chém anh H.

Dẫn theo thông tin từ Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9/12, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Chiến Thắng (sinh năm 1982, HKTT tỉnh An Giang) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, Thắng và anh H. là hàng xóm sống cùng dãy trọ với nhau.

Thời gian ở dãy trọ, Thắng và anh H. thường xuyên xảy ra mẫu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến cãi nhau.

Theo thông tin từ Dân Trí, tối 6/12, anh H. đi làm về ngang qua phòng trọ của Thắng, liếc nhìn vào trong. Do đang có hơi men trong người nên Thắng bực tức, cầm dao từ trong phòng, chạy ra chém 1 nhát vào vùng ngang đầu anh H. khiến nạn nhân bị nứt sọ.

Liếc nhìn vào phòng trọ hàng xóm, nam thanh niên bị chém nứt sọ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An đã có mặt, khám nghiệm hiện trường. Thắng bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

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