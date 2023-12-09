Bắt thanh niên mua tiền giả trên Facebook về tiêu xài

Trên đường về quê, Thạch Văn Bình (sinh năm 1980) và Nguyễn Thị Kim Ngọc (sinh năm 1970) vào chợ dùng tiền giả mua đồ thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Dẫn theo thông tin từ Nhà báo & Công luận, ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Pleiku (Gia Lai) đã tạm giữ hình sự đối tượng Thạch Văn Bình (SN 1980, trú tại xã Ân Hảo Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN 1970, trú tại phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Trước đó, vào ngày 6/12, qua nguồn tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp, Công an TP Pleiku đã bắt quả tang đối tượng Thạch Văn Bình và Nguyễn Thị Kim Ngọc đang có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả tại khu vực chợ Phú Thọ, thôn 3, xã An Phú, TP Pleiku.

Theo thông tin từ Công an Gia Lai, tang vật thu giữ 21 tờ tiền giả có mệnh giá 100.000 đồng.

Tại cơ quan Công an, ban đầu đối tượng Bình khai nhận: Vào khoảng tháng 05/2023 đã đặt mua số tiền giả trên của đối tượng thông qua trang mạng xã hội Facebook đem về cất giữ và tiêu xài. Đến ngày 06/12/2023, Bình cùng với Ngọc đi về quê khi đi đến chợ Phú Thọ, thôn 3, xã An Phú, thành phố Pleiku, Bình đưa số tiền trên cho Ngọc để vào chợ mua đồ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Thách Văn Bình và tang vật tại cơ quan Công an - Ảnh: Nhà báo & Công luận

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Pleiku điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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