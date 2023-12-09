Xót xa cặp đôi đi xe máy va chạm xe đầu kéo, người nữ tử vong thương tâm

Đời sống 09/12/2023 09:34

Tối 8/12, trên quốc lộ 1 đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một phụ nữ tử vong thương tâm.

Dẫn theo thông tin từ Báo Giao thông, khoảng 19h30 ngày 8/12, anh N.A.K (35 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) chở chị N.Đ.T.Tr (36 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bằng xe máy BKS 59G2-564.35 trên quốc lộ 1, hướng từ An Sương đi TP Thủ Đức.

Khi còn cách ngã tư Tu viện Khánh An khoảng 50m (thuộc phường An Phú Đông, quận 12) thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 50H-226.74 do tài xế T.T.T (32 tuổi, quê Bình Định) điều khiển chạy cùng chiều bên trái.

Xót xa cặp đôi đi xe máy va chạm xe đầu kéo, người nữ tử vong thương tâm - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Giao thông

Theo thông tin từ Công an TPHCM, va chạm làm đôi nam nữ và chiếc xe máy ngã xuống đường, trong đó anh K ngã ra ngoài nên thoát chết, chị Tr ngã vào gầm xe đầu kéo bị phương tiện này cán qua người.

Người phụ nữ bị thương nặng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Công an Quận 12 và đội CSGT Bình Triệu có mặt điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Xót xa cặp đôi đi xe máy va chạm xe đầu kéo, người nữ tử vong thương tâm - Ảnh 2
Công an có mặt khám nghiệm hiện trường. - Ảnh: Công an TPHCM

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.

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