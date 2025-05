Ngày 8/5, lãnh đạo UBND xã An Thạch (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một bé trai tử vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, khoảng 9h sáng ngày 8/5, em Mai Anh Gia P (SN 2012, cư trú tại Cô nhi viện Nhà thờ Mằng Lăng, xã An Thạch) cùng Nguyễn Việt V và Nguyễn Quốc Th (cùng SN 2012, trú xã An Thạch) đã rủ nhau đến khu vực bãi cát bờ đê Bình Phú, hạ lưu đập Tam Giang (xã An Thạch) để tắm.

Trong quá trình tắm, em Mai Anh Gia P không may bị đuối nước và tử vong. Phát hiện sự việc, ông Phạm Hoài Vũ (SN 1976, người dân địa phương) đã đưa thi thể em P lên bờ và bàn giao cho Cô nhi viện Nhà thờ Mằng Lăng an táng.

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 30/4, em N.M.N. (13 tuổi, trú thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa), hiện đang là học sinh lớp 7, đi cùng nhóm bạn đến hồ Hóc Răm (thôn Hội Cư, xã Hòa Tân Tây) chơi. Sau đó em N. xuống hồ tắm và bị đuối nước.

Sau khi phát hiện sự việc, bạn bè đi chung với nam sinh tri hô, người dân và lực lượng chức năng có mặt và đã đưa thi thể nam sinh lên bờ.

