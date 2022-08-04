Tại sao lễ Thất Tịch lại là ngày 7/7 âm lịch, ý nghĩa của tục lệ này là gì?

Lễ Thất Tịch 2022 là ngày nào trong năm?

Vào ngày này, người dân có nhiều hoạt động chẳng hạn như đến chùa cầu duyên, làm lễ cầu nguyện, chế biến các món ăn, trưng bày các vật dụng nghệ thuật để cầu mong tốt lành. Ở mỗi quốc gia, mỗi nền văn hóa, ngày Thất Tịch lại có sự khác biệt về nguồn gốc, ý nghĩa và phong tục.

Trong đó, lễ Thất Tịch năm 2022 sẽ rơi vào thứ Năm, ngày 4/8 dương lịch (nhằm ngày 7 tháng 7 âm lịch) kỉ niệm cho sự kiện gắn liền với một câu chuyện cổ tích Ngưu Lang - Chức Nữ của Trung Quốc Ngày lễ này cũng tồn tại trong văn hóa Việt Nam từ rất lâu và được gọi là ngày ông Ngâu bà Ngâu. Đồng thời, nó cũng trở thành nét văn hóa đặc sắc khi được biết đến với tên gọi là ngày Valentine của các nước Đông Á.

Trở nên quen thuộc vào những năm gần đây, đặc biệt, nhận nhiều sự quan tâm từ các bạn trẻ, các cặp vợ chồng và những cặp đôi yêu nhau, ngày lễ này thường được nhắc đến khi bước vào những ngày đầu của tháng 7 âm lịch cận kề.

Ngày lễ Thất Tịch năm 2022 rơi vào ngày 4/8 dương lịch. Ảnh: Internet

Thời gian diễn ra sự kiện trời thường hay mưa rả rích tương truyền trùng khớp với câu chuyện tình đẫm nước mắt của Ngưu lang Chức nữ khi hai người được tái ngộ nồng thắm vào ngày này.

Lễ Thất Tịch sẽ diễn ra như thế nào?

Theo tiếng Hán, thất là "bẩy", tịch là "chiều tối". Vậy thất tịch có nghĩa là "chiều tối ngày mùng 7 âm lịch". Trung Quốc coi ngày Thất tịch là ngày lễ quan trọng, còn có tên gọi là lễ Khất Xảo. Vào đêm mồng 7 tháng 7 m lịch, những người phụ nữ cầu nguyện để có được đôi bàn tay khéo léo. Trong ngày này, các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo để cầu mong lấy được ông chồng tốt.

Ở Việt Nam các đôi lứa yêu nhau thường đến chùa, làm lễ và cầu mong cho tình duyên bền vững, son sắt. Các cặp vợ chồng thì cầu hôn nhân bền chặt, mãi mãi bên nhau, không phải chia lìa như Ngưu lang Chức nữ. Vào ngày này, người Nhật sẽ viết mong ước của mình vào những mảnh giấy đầy màu sắc Tanzaku rồi treo lên cành trúc trước cửa nhà để cầu mong may mắn, vụ mùa bội thu và sự thịnh vượng. Người trẻ thì cầu nguyện trong ngày này, mong sớm tìm được một nửa như ý.

Ngày lễ Thất Tịch cầu duyên. Ảnh: Internet

Tại Hàn Quốc, lễ Thất tịch còn được gọi là lễ Chilseok, được biết đến như là lễ hội để thưởng thức đồ ăn làm từ lúa mì. Vào ngày này, người Hàn Quốc cũng sẽ tắm để cầu mong sức khỏe tốt.

Theo quan điểm của nhiều nước khác nhau, vào ngày lễ này, việc ăn đậu đỏ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Đồng thời đậu đỏ còn được cho rằng là sẽ mang lại nhiều hạnh phúc, sung túc và đồng thời cùng là một biểu tượng của sự may mắn.

Nhiều người trẻ tin rằng khi đang lận đận trong chuyện tình duyên và thả thính mãi mà không có người yêu thì nên ăn đậu đỏ vào ngày Thất Tịch là lập tức sẽ gặp may trong chuyện yêu đương.

Sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ

Trong câu chuyện của người Việt, chàng trai nghèo tình cờ gặp Chức nữ trong rừng khi nàng cùng các tiên nữ khác xuống hồ tắm. Bị chàng trộm mất đôi cánh tiên, Chức nữ không thể về trời và ở lại làm vợ chàng. Khi đã có con với nhau, một hôm khi chồng đi vắng, nàng phát hiện ra đôi cánh tiên của mình giấu trong thúng thóc, bèn đưa con chiếc lược dặn trao cho cha, rồi về trời mất.

Người chồng mang con lặn lội trải qua bao nhiêu khó khăn mới lên được cung trời tìm vợ, nhưng mối nhân duyên của họ không được nhà trời chấp nhận nên họ chỉ có thể lén lút gặp nhau. Luật trời cấm người trần ở lại thượng giới nên sau vài hôm, Chức nữ đành tiễn chồng con ra về. Cùng với cơm ăn đường, nàng đưa cho 2 cha con chiếc trống, dặn khi xuống đến nơi thì đánh để trên này biết mà cắt dây.

Sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ. Ảnh: Internet

Dọc đường, con đói, người chồng mang cơm ra cho con ăn. Đứa trẻ làm cơm vãi lên mặt trống, đàn quạ sà vào mổ. Chức nữ nghe tiếng trống, cắt dây khiến hai cha con rơi xuống biển. Ngọc hoàng biết chuyện thương xót, cho đưa cả hai cha con lên trời, giao cho chàng trai công việc chăn trâu (vì thế chàng được gọi là Ngưu lang) ở bên kia sông Ngân. Ở bên này sông, Chức nữ ngày ngày dệt vải mà đau lòng nhớ chồng con.

Mỗi năm họ chỉ được phép gặp nhau một ngày vào 7/7, đàn quạ phải đội đá bắc cầu cho họ. Ngày hội ngộ ngắn ngủi để rồi khi tiễn biệt và phải rời xa nhau, cả hai đều khóc và nước mắt của họ đã rơi xuống trần gian hóa thành cơn mưa và được đặt tên là mưa ngâu. Cũng vào ngày này, các bạn trẻ thường "chém gió" về chuyện ăn đậu đỏ chống ế và đua nhau đăng tải những dòng "thả thính" hài hước:

- Hôm nay là ngày thất tịch

Cho phép anh được làm tình địch với người yêu em.

- Ăn bát chè đậu đỏ

Cùng chút cốm màu xanh

Lẽ nào anh không biết

Em đang rất thích anh?

- Ship cho em chè đậu đỏ đá

Kèm một cái hôn má từ anh.

- Mời anh bát chè đậu đỏ

Để em được ngỏ lời cùng anh.

- Năm nào cũng ăn đậu đỏ

Vẫn chưa được ai tỏ tình.

- Đậu đỏ nấu với đường đen

Ăn xong được phép làm quen với nàng.