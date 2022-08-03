Lễ Thất Tịch (7/7/2022), Nguyệt Lão sẽ se duyên cho 3 con giáp này, tài lộc 'ào ào' đổ vào ví

Sao Thái Âm chủ đào hoa xuất hiện mang tới cho bản mệnh nhiều cơ hội cải thiện tình trạng độc thân của mình. Con giáp này biết mình cần gì, muốn gì nên chắc chắn sẽ dễ dàng tìm thấy người trong mộng, chỉ cần bạn chịu mở lòng mà thôi.

Con giáp may mắn trong ngày Lễ Thất Tịch này gọi tên người tuổi Tị. Bạn gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống, mà nổi bật nhất là phương diện tình duyên.

Vận trình tài lộc trong ngày này cũng khá dồi dào, người kinh doanh lẫn người làm công ăn lương đều phát tài phát lộc bởi may mắn đang đứng về phía bạn. Nếu con giáp này có ý định đầu tư hay mở rộng kinh doanh thì nên bắt tay vào thời điểm giữa tuần, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Với người có đôi có cặp, chuyện tình cảm cũng giúp bạn thêm tràn đầy năng lượng. Người ấy mang tới cho bạn sự bình yên và cảm giác an toàn khi luôn thấu hiểu bạn, chính vì vậy cả hai luôn hạnh phúc khi được ở bên nhau, có khi đối phương đã tính đến chuyện sẽ tỏ tình, hoặc cầu hôn bạn trong ngày này rồi đấy, hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé!

Vận trình công danh sự nghiệp đôi khi cũng xuất hiện vấn đề nhưng bạn luôn chứng tỏ được mình là một người đa tài, có khả năng xử lý nhiều nội dung công việc khác nhau. Bản mệnh ngày càng biết cách bộc lộ bản lĩnh khi cần, nhờ thế mà đạt được sự tin tưởng của cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân thông minh sáng tạo lại vô cùng bản lĩnh nên dù làm việc gì thì công việc của bạn cũng vô cùng tốt. Cấp trên đánh giá cao năng lực làm việc và cả khả năng lãnh đạo của bạn.

Nhờ vậy mà trong ngày Thất Tịch sắp tới, bạn có cơ hội thăng quan tiến chức mà là chức lớn, giúp cho tiền lương và quyền lực của bạn tăng lên đáng kể. Đồng nghiệp rất nể phục tài năng của bạn và cũng rất nhiều nhân viên hãnh diện khi được làm cùng với bạn.

Tình duyên rất tốt trong ngày Thất Tịch này, bạn và người ấy đúng là hai trái tim đồng điệu nên hoàn toàn có thể có tương lai tiến tới hôn nhân. Nếu gặp đúng người thì nên tính chuyện trăm năm đi nhé. Con giáp này chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, một tình yêu đẹp sẽ đến bất ngờ. Từ trước đến nay, họ luôn chỉ mơ ước một tình yêu đơn thuần, bình dị và khônng quá cưỡng cầu hay có bất cứ một kỳ vọng phức tạp nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có nhiều cơ hội cảm nhận sự lãng mạn trong tình cảm nhờ sao Bách Việt chiếu mệnh. Nếu cảm thấy gặp được người phù hợp, hãy nắm bắt thời cơ, đôi khi chỉ cần bạn mạnh dạn một chút là sẽ khiến cuộc sống sang trang, bản thân được tận hưởng hạnh phúc.

Các mối nhân duyên hài hòa cũng giúp bản mệnh xây dựng được mối thân tình với đồng nghiệp, khách hàng, qua đó giải quyết được rất nhiều khúc mắc từ trước đó. Bạn biết cách tận dụng sức mạnh khi làm việc nhóm nên vừa bớt vất vả lại vừa nâng cao hiệu suất rõ rệt.

Ngày 7/7 âm lịch, sau quãng thời gian rượt đuổi và tạo điều kiện cho nhau trong tình yêu, khi đôi bên đã chín muồi về tình cảm, lễ Thất tịch cũng chính là lúc tình yêu đích thực thăng hoa với những người cầm tinh con giáp tuổi Dậu này.

Nhìn chung vận trình sự nghiệp vẫn đang trên đà tăng tiến. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân và ghi điểm với cấp trên. Chỉ cần khéo léo thể hiện bản lĩnh, đừng quên nhắc nhở bản thân phải khiêm tốn thì chặng đường phía trước sẽ khá thuận lợi với bạn.

Đường tài lộc cũng vô cùng khởi sắc khi mà cả Chính Tài và Thiên Tài cùng tụ hội. Bản mệnh sẽ nhận được những gì xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Khi túi tiền rủng rỉnh, hãy tích lũy tiền của để đảm bảo cho tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

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