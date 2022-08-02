Sau lễ Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch), Thần Tài báo hỷ, Tinh Anh mỉm cười, 3 con giáp này tiền tài sinh sôi, may mắn nảy nở, an khang cát tường

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 16:28

Tử vi 12 con giáp cho hay, sau lễ Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch), nhờ có sự hỗ trợ từ Thần Tài mà 3 con giáp này có vận tài lộc rực rỡ, tiền tiêu hoài không hết, mua nhà sắm xe trong tầm tay.

Tuổi Ngọ

Thời gian trước, người tuổi Ngọ có 2 sao hung tinh chiếu mệnh nên vận trình khó lòng được như ý muốn. May mắn là sau lễ Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch), tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội gia tăng tài lộc. Tiền bạc sẽ không còn là vấn đề khiến người tuổi này bận tâm lo nghĩ.

Người làm kinh doanh có thể tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô làm ăn hoặc hiện thực hóa những ý tưởng đang ấp ủ. Người làm công ăn lương đừng ngại đề xuất sáng kiến của mình, rất có thể đó sẽ là tiền đề cho việc thăng chức tăng lương. Nhìn chung, nếu nắm bắt được cơ hội, con giáp may mắn này không những tài vận hanh thông mà những khía cạnh khác trong cuộc sống cũng được như mong muốn.

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May mắn là sau lễ Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch), tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội gia tăng tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sau lễ Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch) cũng là lúc tài lộc của tuổi Dần đạt đến đỉnh cao, quý nhân nối tiếp nhau xuất hiện trong sự nghiệp. Người tuổi này sẽ có nhiều cơ hội để thử sức trong các sân chơi mới cũng như khẳng định vị trí trong lĩnh vực hoạt động.

Theo tử vi 12 con giáp, công việc thuận lợi giúp thu nhập của người tuổi Dần gia tăng trong giai đoạn này. Họ là những người biết nắm bắt tốt cơ hội và sẽ không để tuột khỏi tay mình. Nhìn chung, từ nay đến cuối tháng, những chú Hổ sẽ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ về sự nghiệp thuận lợi, gia đình viên mãn, tài lộc rủng rỉnh.

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Sau lễ Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch) cũng là lúc tài lộc của tuổi Dần đạt đến đỉnh cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thực sự rất tốt bụng và tử tế. Họ trung thực và giản dị, làm gì cũng rất tận tâm và chuyên nghiệp. Chỉ cần có mục tiêu, người tuổi này sẽ dốc hết sức mình để có thể đạt được. Họ là những người có thể tập trung cao độ, có khả năng xử lý những tình huống khẩn cấp, bất ngờ.

Sau lễ Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch), người tuổi Tuất có vận trình sẽ ngày một thuận lợi hơn. Sự nghiệp hanh thông, các mối quan hệ với cấp trên và đồng nghiệp đều thêm phần hòa hợp. Người tuổi Ngọ còn có thể nắm bắt được cơ hội để thăng tiến hoặc bước sang lĩnh vực đúng với đam mê của mình hơn.

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Sau lễ Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch), người tuổi Tuất có vận trình sẽ ngày một thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, trong giai đoạn từ nay đến lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), nhờ có Cát Tinh ban cho vàng bạc, 3 con giáp này vượng phát tài lộc, sống đời giàu sang.

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