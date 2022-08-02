Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch), TÀI LỘC quy về một mối, 3 con giáp được trời phú cho 'thiên mệnh', mở mắt thấy tiền, cuộc sống giàu sang đang chờ đón

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 15:28

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, vào lễ Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch), nhờ phước lành từ trời cao ban xuống mà 3 con giáp này đại phú đại quý, vận trình hanh thông.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường không muốn chuyện của mình làm phiền người khác nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có thể. Họ đối xử tử tế với tất cả mọi người, sẵn sàng cho đi mà không toan tính được mất. Người tuổi này thường được nhiều người quý mến bởi sự tử tế, chân thành.

Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch), vận may của con giáp tuổi Mùi sẽ vượng phát vô cùng. Người tuổi Mùi hứa hẹn làm gì cũng có quý nhân song hành, cả công việc và cuộc sống nói chung đều hanh thông thuận lợi. Tất cả sự giúp đỡ của mọi người, tuổi Mùi luôn ghi nhớ trong lòng. Nhìn chung, đây sẽ là khoảng thời gian rất đáng chờ đợi của con giáp này.

con giap may man 3
Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch), vận may của con giáp tuổi Mùi sẽ vượng phát vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh và năng động. Họ thường được mọi người chú ý đến trên nhiều phương diện bởi khí chất đặc biệt, sự kiên nhẫn và tỉ mỉ không phải ai cũng có. Theo tử vi, con đường kiếm tiền của những chú Chuột sẽ không có nhiều khó khăn.

Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch), người tuổi Tý vượng phát vận công danh, hứa hẹn có thể mở ra một triển vọng nghề nghiệp rộng lớn hơn trong năm nay. Hiệu quả công việc tốt, những khúc mắc khó khăn đều được giải quyết êm xuôi, tuổi Tý sẽ ngày càng vượng phát, vận khí hanh thông, kiếm tiền thuận lợi.

con giap may man 2
Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch), người tuổi Tý vượng phát vận công danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần năm nay có nhiều tiến bộ hơn so với năm trước. Theo tử vi 12 con giáp, Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch) là lúc vận trình của tuổi Dần có thể đánh dấu bước phát triển lớn hơn.

Nhìn chung, đây là khoảng thời gian những chú Hổ không phải lo cơm ăn áo mặc. Họ vốn là người có năng lực, biết nắm bắt thời cơ, nay gặp cơ hội nên thăng chức tăng lương là điều trong tầm tay. Những khó khăn gặp phải trong thời gian vừa qua sẽ được con giáp này giải quyết ổn thỏa. Không những vậy, bản mệnh còn nhân cơ hội này để tiến xa hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

con giap may man 1
Thất Tịch năm nay (7/7 Âm lịch) là lúc vận trình của tuổi Dần có thể đánh dấu bước phát triển lớn hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày Thất Tịch (7/7 Âm lịch), vận mệnh đỏ rực như mặt trời, 3 con giáp này được Thần Phật trợ giúp, phú quý hội tụ, như ý cát tường

Đúng ngày Thất Tịch (7/7 Âm lịch), vận mệnh đỏ rực như mặt trời, 3 con giáp này được Thần Phật trợ giúp, phú quý hội tụ, như ý cát tường

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng ngày Thất Tịch (7/7 Âm lịch), 3 con giáp này có tài vận vô cùng hưng thịnh, tài sản kếch xù, tiền của dư dôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày Thất Tịch tử vi ngày 7/7 Âm lịch tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 1 giờ 37 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 37 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng