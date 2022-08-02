Từ nay đến lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), Cát Tinh hiển linh tặng vàng, 3 con giáp này phú quý dâng cao, giàu sang phát đạt

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 15:48

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, trong giai đoạn từ nay đến lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), nhờ có Cát Tinh ban cho vàng bạc, 3 con giáp này vượng phát tài lộc, sống đời giàu sang.

Tuổi Mão

Những người tuổi Mão thông minh, nhanh nhẹn và nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn. Từ nay đến lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), Cát Tinh mang theo niềm vui tới con giáp tuổi Mão. Nếu thực sự có thể nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão hứa hẹn sẽ có sự gia tăng lớn trong thu nhập, tiền bạc trở nên rủng rỉnh hơn nhiều phần.

Lời khuyên dành cho người tuổi Mão là cẩn thận sức khỏe của mình. Cần chú ý vấn đề đau nhức cột sống cổ, mất ngủ và đau đầu. Nhìn chung, con giáp may mắn này nên nghỉ ngơi nhiều hơn và tăng cường vận động để nâng cao sức khỏe.

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Từ nay đến lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), Cát Tinh mang theo niềm vui tới con giáp tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu không bao giờ cố che giấu tài năng của mình. Dù trong lĩnh vực nào, họ cũng sẽ tìm cách để chứng tỏ bản thân nhanh nhất có thể. Từ nay đến lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), vận trình của người tuổi Dậu sẽ không ngừng được nâng cao.

Họ có khả năng đạt được những mục tiêu mới, đi đâu làm gì cũng không hề cô đơn mà có quý nhân phù trợ. Những vướng mắc trước đây lần lượt được tháo gỡ, những chú Gà sẽ ngày càng cải thiện và nâng cao chất lượng sống của mình, mở ra tương lai tốt đẹp hơn.

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Từ nay đến lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), vận trình của người tuổi Dậu sẽ không ngừng được nâng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ nay đến lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), người tuổi Dần cũng sẽ có được nhiều điều may mắn và hanh thông. Bản thân họ là những người rất năng động và biết suy nghĩ, tính toán. Một khi đã đặt ra mục tiêu, những chú Hổ sẽ nỗ lực hết mình, sẵn sàng bắt tay vào hành động để có thể đạt được nhanh nhất.

Có thể nói, người tuổi Dần sẽ có giai đoạn đầy tự hào và ý nghĩa. Những người tuổi này sẽ ngày một phát triển hơn, có cuộc sống sung túc, bình an và hạnh phúc.

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Từ nay đến lễ Vu Lan (Rằm tháng 7), người tuổi Dần cũng sẽ có được nhiều điều may mắn và hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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