Lấy 1 nắm rau bina đem xay nhuyễn uống mỗi ngày, mỡ thừa dày đến mấy cũng bị ‘tống khứ’ nhanh chóng

Rau bina (rau chân vịt, cải bó xôi) chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, đặc biệt có tác dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Chỉ với 1 ly sinh tố từ rau bina mỗi ngày, mỡ thừa vùng bụng sẽ được loại bỏ nhanh chóng.
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- Ăn ngay những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe ngày nắng nóng, giảm thiểu nguy cơ đau đầu, chóng mặt
Rau bina chứa hàm lượng lớn chất sắt, canxi cùng nhiều loại vitamin như vitamin C, A, K… giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe xương và răng. Đặc biệt, thực phẩm này rất giàu chất chống oxy hóa giúp ức chế hoạt động của gốc tự do, bảo vệ các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau bina còn chứa lượng sắt dồi dào giúp ngăn ngừa thiếu máu, tốt cho tim mạch. Thường xuyên ăn rau bina còn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy chất béo dư thừa trong cơ thể.
Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, hãy bổ sung ngay 1 ly sinh tố rau bina vào thực đơn hàng ngày để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn. Dưới đây là cách làm sinh tố rau bina giúp giảm mỡ bụng, chị em có thể thực hiện ngay tại nhà:
Cách làm sinh tố rau bina giảm mỡ bụng
Nguyên liệu:
- 1 nắm rau chân vịt
- 1 quả táo xanh
- 1/2 quả chanh
- 1 miếng gừng
- Đá viên
Hướng dẫn thực hiện:
Rau bina rửa sạch, ngâm với nước muối loãng rồi vớt ra để ráo. Sau đó cho rau vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Táo xanh ngâm nước muối loãng, để cả vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ đi phần hạt cho vào máy xay xay cùng rau bina.
Tiếp tục thêm vào gừng đã cạo vỏ giã nhuyễn, nước cốt chanh. Xay đến khi hỗn hợp sánh mịn là được. Đổ hỗn hợp sinh tố ra ly, thêm đá viên vào là có thể thưởng thức ngay.
Tác dụng của sinh tố rau bina
Hỗ trợ giảm cân: Thường xuyên dùng sinh tố rau bina sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa hiệu quả, đồng thời giải độc cơ thể nhanh chóng.
Chắc khỏe xương: Chỉ với 1 ly sinh tố rau bina có thể cung cấp 2 lần vitamin K cần thiết hàng ngày giúp xương chắc khỏe.
Tốt cho mắt: Hàm lượng vitamin A có trong rau bina giúp tăng cường thị lực, bảo vệ mắt và ngăn ngừa các bệnh như đục thủy tinh thể, quáng gà, thoái hóa điểm vàng.
Chống ung thư: Loại rau này rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, ngăn ngừa ung thư, chống nhiễm trùng.
Điều hòa lượng đường trong máu: Sinh tố rau bina có khả năng điều hòa lượng đường trong máu, giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể, bảo vệ tim mạch.
Để giảm cân nhanh chóng, bên cạnh việc sử dụng sinh tố rau bina, bạn nên kết hợp luyện tập thể dục đều đặn mỗi ngày.