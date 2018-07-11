Lấy 1 nắm rau bina đem xay nhuyễn uống mỗi ngày, mỡ thừa dày đến mấy cũng bị ‘tống khứ’ nhanh chóng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , rau bina còn chứa lượng sắt dồi dào giúp ngăn ngừa thiếu máu, tốt cho tim mạch. Thường xuyên ăn rau bina còn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy chất béo dư thừa trong cơ thể.

Rau bina chứa hàm lượng lớn chất sắt, canxi cùng nhiều loại vitamin như vitamin C, A, K… giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện sức khỏe xương và răng. Đặc biệt, thực phẩm này rất giàu chất chống oxy hóa giúp ức chế hoạt động của gốc tự do, bảo vệ các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể.

Nếu bạn đang trong chế độ ăn kiêng, hãy bổ sung ngay 1 ly sinh tố rau bina vào thực đơn hàng ngày để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn. Dưới đây là cách làm sinh tố rau bina giúp giảm mỡ bụng , chị em có thể thực hiện ngay tại nhà:

- 1 quả táo xanh

- 1/2 quả chanh

- 1 miếng gừng

- Đá viên

Hướng dẫn thực hiện:

Rau bina rửa sạch, ngâm với nước muối loãng rồi vớt ra để ráo. Sau đó cho rau vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Táo xanh ngâm nước muối loãng, để cả vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ, bỏ đi phần hạt cho vào máy xay xay cùng rau bina.

Cho các nguyên liệu vào máy xay nhuyễn - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp tục thêm vào gừng đã cạo vỏ giã nhuyễn, nước cốt chanh. Xay đến khi hỗn hợp sánh mịn là được. Đổ hỗn hợp sinh tố ra ly, thêm đá viên vào là có thể thưởng thức ngay.

Tác dụng của sinh tố rau bina

Hỗ trợ giảm cân: Thường xuyên dùng sinh tố rau bina sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa hiệu quả, đồng thời giải độc cơ thể nhanh chóng.

Chắc khỏe xương: Chỉ với 1 ly sinh tố rau bina có thể cung cấp 2 lần vitamin K cần thiết hàng ngày giúp xương chắc khỏe.

Thường xuyên uống sinh tố rau bina sẽ giúp giảm cân nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho mắt: Hàm lượng vitamin A có trong rau bina giúp tăng cường thị lực, bảo vệ mắt và ngăn ngừa các bệnh như đục thủy tinh thể, quáng gà, thoái hóa điểm vàng.

Chống ung thư: Loại rau này rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, ngăn ngừa ung thư, chống nhiễm trùng.

Điều hòa lượng đường trong máu: Sinh tố rau bina có khả năng điều hòa lượng đường trong máu, giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể, bảo vệ tim mạch.

Để giảm cân nhanh chóng, bên cạnh việc sử dụng sinh tố rau bina, bạn nên kết hợp luyện tập thể dục đều đặn mỗi ngày.