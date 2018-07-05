Ăn ngay những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe ngày nắng nóng, giảm thiểu nguy cơ đau đầu, chóng mặt

Tuy nhiên, chỉ cần chú ý bổ sung những thực phẩm bổ dưỡng sau vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp thanh nhiệt, cấp nước cho cơ thể, giảm thiểu các cơn đau đầu trong mùa hè.

Những ngày gần đây là thời gian nắng nóng đỉnh điểm nhất trong năm, nhiệt độ có thể lên đến 40 độ C. Chính điều này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe , làm cản trở quá trình tuần hoàn máu lên não, từ đó dẫn đến tình trạng chóng mặt, đau đầu... thậm chí là ngất xỉu.

Dưa hấu là sự lựa chọn hoàn hảo để bạn giải nhiệt ngày nắng nóng. Loại quả này có vị ngọt, tính mát, đồng thời chứa nhiều nước và vitamin giúp cân bằng khoáng chất thiếu hụt trong cơ thể.

Dưới đây là những thực phẩm giúp bảo vệ sức khỏe ngày nắng nóng chị em không thể bỏ qua:

Chỉ với 1 ly nước ép dưa hấu mỗi ngày cũng có tác dụng khắc phục chứng đau đầu, chóng mặt, đái tháo đường, cao huyết áp...

Dưa hấu là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nóng bức - Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu đen, đậu xanh... đều chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể. Bạn có thể chế biến thực phẩm này thành nhiều món ăn khác nhau như nấu cháo, làm chè để ăn trong những ngày hè.

Thường xuyên ăn các loại đậu không chỉ giúp giảm bớt cơn đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi mà còn cải thiện làn da hiệu quả, ngăn ngừa mụn xuất hiện trên da.

Bí đao

Theo Đông y, bí đao có vị ngọt mát, giúp lợi tiểu, thanh nhiệt, giải độc rất tốt. Thực phẩm này thường được chế biến thành các món luộc, xào hoặc nấu canh, ép nước uống. Bổ sung bí đao vào thực đơn mỗi ngày có thể giúp giảm thiểu tình trạng đau đầu, chóng mặt do mất nước.

Bí đao vừa giúp giải nhiệt vừa làm đẹp da - Ảnh minh họa: Internet

Rau má

Rau má có tính mát, chứa nhiều dưỡng chất có tác dụng thanh lọc cơ thể, chữa đau đầu, đau họng, ho khan, mụn nhọt, cảm nóng hiệu quả. Đây chính là thực phẩm bạn không thể bỏ qua trong những ngày nắng nóng.

Nước ép rau má không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe ngày nắng mà còn làm đẹp da hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh

Nếu gặp hiện tượng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt… sau khi đi ngoài nắng về, bạn có thể pha một ly nước chanh để uống sẽ giúp tăng cường sức khỏe. Hàm lượng vitamin C dồi dào trong chanh có tác dụng cải thiện hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Trên đây là những loại thực phẩm bạn nên bổ sung vào thực đơn ngày nắng nóng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.