Nắng nóng đỉnh điểm: Những biện pháp chống sốc nhiệt nhất định phải biết kẻo ngất lịm, đột quỵ bất ngờ

Sống khỏe 04/07/2018 17:08

Những ngày gần đây, nắng nóng đỉnh điểm kéo dài khiến hệ miễn dịch suy yếu, sức khỏe bị ảnh hưởng không nhỏ và dễ gây sốc nhiệt. Để phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bạn nhất định phải biết những biện pháp chống sốc nhiệt này.

Thời tiết thay đổi với nền nhiệt độ lên đến 40 độ C có thể khiến sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời rất dễ gây ra tình trạng sốc nhiệt. Nguyên nhân là do khi tiếp xúc với nắng nóng trong thời gian dài sẽ gây tổn thương vùng đỉnh đầu và gáy, ảnh hưởng đến vùng điều hòa thân nhiệt nằm ở hệ thần kinh.

Ngoài ra, khi cơ thể tiết mồ hôi quá nhiều sẽ dẫn đến tình trạng mất nước và chất khoáng, từ đó dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức.

Nắng nóng đỉnh điểm: Những biện pháp chống sốc nhiệt nhất định phải biết kẻo ngất lịm, đột quỵ bất ngờ - Ảnh 1
Thời tiết nắng nóng dễ khiến bạn bị sốc nhiệt - Ảnh minh họa: Internet

Người bị sốc nhiệt thường có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, tay chân bủn rủn, thân nhiệt tăng cao. Cơ thể rơi vào trạng thái kiệt sức, da khô, huyết áp tụt dần, trung tâm điều hòa sẽ bị rối loạn hoạt động.

Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bị sốc nhiệt có thể gặp biến chứng như phù phổi, suy thận cấp, hạ đường huyết, rối loạn đông máu, mất trí nhớ và đột quỵ dẫn đến tử vong.

Để bảo vệ sức khỏe và phòng ngừa những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra, bạn cần phải ghi nhớ những biện pháp chống sốc nhiệt dưới đây:

Những biện pháp phòng chống sốc nhiệt ngày nắng nóng

Tránh những nơi có nhiệt độ quá cao

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, bạn nên tránh đến những nơi có nhiệt độ quá cao, hạn chế ra ngoài trời trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 15 giờ chiều.

Nắng nóng đỉnh điểm: Những biện pháp chống sốc nhiệt nhất định phải biết kẻo ngất lịm, đột quỵ bất ngờ - Ảnh 2
Tránh những nơi có nhiệt độ quá cao - Ảnh minh họa: Internet

Trong trường hợp bắt buộc phải tiếp xúc với ánh nắng, bạn nên trang bị những phụ kiện chống nắng như mũ, áo khoác, kính râm… Nếu phải đi lại hoặc làm việc ngoài trời nắng trong thời gian dài thì cần nghỉ ngơi bù nước giữa giờ làm để tránh bị sốc nhiệt.

Bổ sung nhiều nước cho cơ thể

Nếu mỗi ngày bạn cần uống đủ 2 lít nước thì trong thời tiết nắng nóng cao điểm, bạn cần bổ sung nhiều nước hơn. Không chỉ có nước lọc, bạn nên uống thêm các loại nước có tác dụng thanh nhiệt, giải nóng như nước ép hoa quả, nước chứa chất điện giải…

Nắng nóng đỉnh điểm: Những biện pháp chống sốc nhiệt nhất định phải biết kẻo ngất lịm, đột quỵ bất ngờ - Ảnh 3
Luôn bổ sung nhiều nước cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát

Để cơ thể dễ thoát mồ hôi, bạn nên chọn những bộ trang phục rộng rãi, có chất liệu thấm hút tốt. Tránh mặc quần áo quá chật và thẫm màu vì sẽ gây hấp nhiệt và nóng hơn, từ đó dẫn đến tình trạng bí bách, khiến bạn mệt mỏi.

Tăng cường thực phẩm giàu selen

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bên cạnh việc ăn nhiều hoa quả giàu vitamin A, C, E… bạn còn cần tăng cường sử dụng những loại thực phẩm chứa hàm lượng cao selen như thịt, tôm cua, sò, ốc, rau xanh.

Nắng nóng đỉnh điểm: Những biện pháp chống sốc nhiệt nhất định phải biết kẻo ngất lịm, đột quỵ bất ngờ - Ảnh 4
Tăng cường thực phẩm giàu selen - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những biện pháp chống sốc nhiệt ai cũng cần phải biết để bảo vệ sức khỏe chính mình cũng như người thân ngày nắng nóng.

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