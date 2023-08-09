Lâm Đồng: Bé trai 7 tuổi bị nước cuốn trôi khi lội qua sông Đa Nhim chơi

Chiều 9/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N. T. L bị nước lớn cuốn trôi trên sông Đa Nhim (Lâm Đồng) vào trưa 8/8.

Dẫn theo thông tin từ VietnamPlus, chiều 9/8, lực lượng chức năng huyện Đức Trọng cho biết đã tìm thấy thi thể em N. T. L, sinh năm 2016, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, bị nước cuốn trôi trên sông Đa Nhim.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 8/8, em N. T. L cùng hai em khác là L. G. M (sinh năm 2012) và N. B. N (sinh năm 2012) rủ nhau lội qua bên kia sông Đa Nhim chơi. Khi 3 em lội quay lại để trở về nhà, em L. G. M và em N. T. L bị nước cuốn trôi.

Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: VietnamPlus

Em M được người dân địa phương đang làm vườn gần đó kịp thời phát hiện và vớt đưa lên bờ nên may mắn thoát nạn. Còn em N. T. L. bị nước cuốn về phía hạ lưu, mất tích.

Theo thông tin từ Báo Công An Nhân Dân, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã phối hợp với gia đình tiến hành tìm kiếm em N. T. L. Tới 14h30 ngày 9/8, thi thể em L đã được tìm thấy trên sông Đa Nhim, đoạn giáp ranh giữa thị trấn Liên Nghĩa với xã Phú Hội, huyện Đức Trọng và bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công An Nhân Dân

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