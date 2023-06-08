Kinh hoàng: Khách du lịch bị treo ngược trên tàu lượn siêu tốc giữa không trung do sự cố mất điện

Đời sống 08/06/2023 16:32

Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn clip một nhóm du khách (11 người) bị treo ngược trên tàu lượn siêu tốc giữa không trung khoảng 20 phút tại một công viên giải trí do mất điện.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 10h ngày 6/6, toa tàu lượn siêu tốc tại một công viên giải trí  Nandaihe ở TP Tần Hoàng Đảo (tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) bỗng đứng yên, mắc kẹt ở đường ray cao nhất. 11 du khách bị treo ngược giữa không trung khoảng 20 phút.

Kinh hoàng: Khách du lịch bị treo ngược trên tàu lượn siêu tốc giữa không trung do sự cố mất điện - Ảnh 1
Tàu lượn siêu tốc đứng yên giữa không trung, mắc kẹt tại đường ray cao nhất - Ảnh: Báo Dân trí

Ngay lập tức, cơ quan chức năng đã triển khai phương án khẩn cấp, tổ chức lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp giải cứu an toàn nhóm du khách. May mắn, sức khỏe của họ đều ổn định, không ai bị thương. 

Nhân viên của Cục Văn hóa và Du lịch Thành phố cho hay, tàu lượn siêu tốc gặp sự cố mất điện, "không phải do thiết bị trục trặc". Nguồn điện dự phòng đã được kích hoạt và thiết bị đã có thể hoạt động trở lại. Cơ quan chức trách cho biết, sẽ điều tra về nguyên nhân vụ việc, xem xét những cá nhân phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của người tham gia trò chơi mạo hiểm.

Sau khi xem đoạn clip lan truyền trên MXH khiến người xem thót tim. "May mắn thay, cuối cùng các du khách đã được giải cứu, nhưng họ sẽ bị ám ảnh mãi", một người bình luận. "Du khách bị treo ngược giữa không trung 20 phút dễ bị ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý. Họ nên yêu cầu công viên bồi thường", một người khác nêu quan điểm.

Hiện tại, công viên giải trí vẫn mở cửa đón khách du lịch. Tuy nhiên, một số trò chơi mạo hiểm đang được tạm dừng để bảo trì.

Trước đó, theo nguồn tin từ Zingnews, trên MXH xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh tàu lượn siêu tốc lộn ngược giữa không trung, do sự cố cắt điện đột ngột tại công viên giải trí Phoenix Happy World ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Kinh hoàng: Khách du lịch bị treo ngược trên tàu lượn siêu tốc giữa không trung do sự cố mất điện - Ảnh 2
Chiếc tàu lượn treo ngược vì sự cố mất điện - Ảnh: Zingnews

Tàu lượn siêu tốc dừng vào thời điểm ngay trước khi lao xuống dốc ở độ cao 60 m so với mặt đất. Trên toa tàu treo ngược, du khách bị mắc kẹt nhanh chóng được nhân viên của công viên giải thoát. Với sự giúp đỡ của nhân viên, du khách trèo ra khỏi chỗ ngồi, sau đó đi xuống cầu thang khẩn cấp. Không ai bị thương trong sự cố.

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