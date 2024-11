Chiều 14/11, Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa tạm giữ hình sự đối tượng dùng dao sát hại vợ cũ trên địa bàn huyện Đồng Xuân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 15/11, Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Bé (45 tuổi, trú huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, ông Bé và bà H. (42 tuổi) đã ly hôn nhưng vẫn sống chung nhà.

Ba ngày trước, giữa ông Bé và vợ cũ xảy ra mâu thuẫn về phân chia tài sản sau ly hôn. Lúc này, nam nghi phạm cầm dao đâm vợ cũ nhiều lần khiến bà H. nằm gục dưới nền nhà.

Sau khi gây án, ông Bé thay quần áo, bỏ mặc nạn nhân đang nằm bất động trong nhà rồi bỏ đi.

Một lúc sau, bà H. tỉnh dậy, bò ra ngoài kêu cứu và được người dân địa phương đưa đi bệnh viện. Hiện bà H. đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường một vụ án mạng - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, nhận tin trình báo, công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai của các bên.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên cho biết, ban đầu nghi phạm khai vợ có ý định tự tử, trong lúc ông này can ngăn chẳng may gây thương tích. Tuy nhiên khi công an đưa ra các bằng chứng cụ thể, Nguyễn Bé đã thừa nhận hành vi của mình.

Công an tỉnh Phú Yên đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Trẻ em mồ côi là con đoàn viên, người lao động tử vong do bão số 3 được tặng sổ tiết kiệm sổ tiết kiệm 20 triệu đồng Đối tượng được hỗ trợ là trẻ em dưới 16 tuổi có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên, người lao động có giao kết hợp đồng lao động (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người đơn thân) tử vong do bão số 3 (Yagi).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-chong-am-vo-nhieu-nhat-vi-mau-thuan-sau-ly-hon-nan-nhan-bo-ra-khoi-nha-keu-cuu-708790.html