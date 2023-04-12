Kinh hoàng: Bố vợ giết hại con rể rồi phi tang xác xuống suối

Đời sống 12/04/2023 20:25

Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nghi án bố vợ giết con rể rồi đẩy xác xuống suối.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, ngày 12/4, Công an huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đã bàn giao đối tượng K'Hài (SN 1966, ngụ xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 16h ngày 6/4, Công an huyện Đam Rông nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể dưới suối đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Hiện trường phát hiện thuộc tiểu khu 184 (thôn 3, xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông).

Kinh hoàng: Bố vợ giết hại con rể rồi phi tang xác xuống suối - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện thi thể - Ảnh: Báo Pháp Luật 

Lãnh đạo Công an huyện Đam Rông đã báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh và trực tiếp đến hiện trường chỉ huy phá án.

Nạn nhân được xác định là Rơ Nang Y Trương (SN 1994, thường trú thôn 4, xã Liêng S’rônh, huyện Đam Rông).

Công an đã khẩn trương khoanh vùng, sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan công an đã triệu tập K’ Hài, là bố vợ của nạn nhân lên làm việc.

Dẫn nguồn tin từ báo Dân Việt, quá trình làm việc với cơ quan chức năng, K'Hài đã quanh co chối tội. Tuy nhiên, cơ quan công an đã đưa ra những bằng chứng liên quan nên K'Hài đã thừa nhận trước đó khoảng 10 ngày có nhậu say, cãi nhau và đẩy làm Rơ Nang Y Trương ngã xuống suối tử vong. Sau đó, do lo sợ nên K’Hài bỏ trốn sang tỉnh Đắk Nông.

Kinh hoàng: Bố vợ giết hại con rể rồi phi tang xác xuống suối - Ảnh 2
Đối tượng đến hiện trường phục vụ công tác điều tra - Ảnh: Báo Dân Việt 

Sau đó, Công an huyện Đam Rông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng và lực lượng pháp y tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị vật cứng tác động mạnh, gây vỡ xương mặt và nhiều vết thương trên vùng mặt, hộp sọ, cổ... Từ những bằng chứng cơ quan công an đưa ra, K'Hài đã thừa nhận hành vi giết con rể do mâu thuẫn.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.

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