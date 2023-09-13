Khung cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều phương tiện cháy trơ khung, đồ vật chỉ còn là đống tro

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào hồi 23h50 phút ngày 12/9/2023, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Hình ảnh chung cư mini cao 9 tầng nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) sau vụ hoả hoạn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khu vực tầng 1 chung cư là nơi để các phương tiện của người dân - Ảnh: Báo Tiền Phong

Tại hiện trường xe máy, xe đạp... cháy rụi - Ảnh: Báo Tiền Phong

Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.