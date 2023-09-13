Khung cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều phương tiện cháy trơ khung, đồ vật chỉ còn là đống tro

Đời sống 13/09/2023 12:07

Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào hồi 23h50 phút ngày 12/9/2023, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Khung cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều phương tiện cháy trơ khung, đồ vật chỉ còn là đống tro - Ảnh 1
Hình ảnh chung cư mini cao 9 tầng nằm sâu trong hẻm 29/70 Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) sau vụ hoả hoạn - Ảnh: Báo Tiền Phong
Khung cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều phương tiện cháy trơ khung, đồ vật chỉ còn là đống tro - Ảnh 2
Khu vực tầng 1 chung cư là nơi để các phương tiện của người dân - Ảnh: Báo Tiền Phong
Khung cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều phương tiện cháy trơ khung, đồ vật chỉ còn là đống tro - Ảnh 3
Tại hiện trường xe máy, xe đạp... cháy rụi - Ảnh: Báo Tiền Phong
Khung cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều phương tiện cháy trơ khung, đồ vật chỉ còn là đống tro - Ảnh 4
Lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Khung cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều phương tiện cháy trơ khung, đồ vật chỉ còn là đống tro - Ảnh 5
Mỗi tầng của tòa chung cư này có từ 4-5 căn hộ. Đồ đạc bên trong không còn nguyên vẹn Ảnh: VietNamNet 
Khung cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều phương tiện cháy trơ khung, đồ vật chỉ còn là đống tro - Ảnh 6
Bên trong một căn hộ, chiếc ghế sofa dài vẫn còn nguyên vẹn khi lửa chưa bén tới Ảnh: VietNamNet 

Theo thông tin từ VietNamNet, đến 5h ngày 13/9, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Khung cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều phương tiện cháy trơ khung, đồ vật chỉ còn là đống tro - Ảnh 7
Tại một căn bên cạnh, chiếc tivi đã không còn trên giá treo -  Ảnh: VietNamNet 
Khung cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều phương tiện cháy trơ khung, đồ vật chỉ còn là đống tro - Ảnh 8
Lò vi sóng, bình ga, nồi niêu xoong chảo bên trong một căn hộ Ảnh: VietNamNet 

Khoảng 7h sáng nay (13/9), công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn người mắc kẹt mới kết thúc. Lực lượng công an tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

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