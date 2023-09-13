Khung cảnh tan hoang sau vụ hỏa hoạn chung cư mini ở Hà Nội: Nhiều phương tiện cháy trơ khung, đồ vật chỉ còn là đống tro

Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy.
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Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào hồi 23h50 phút ngày 12/9/2023, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ có diện tích khoảng trên 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.
Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy. Đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Theo thông tin từ VietNamNet, đến 5h ngày 13/9, thống kê sơ bộ đã thực hiện cứu hộ thành công trên 70 người dân, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.
Khoảng 7h sáng nay (13/9), công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn người mắc kẹt mới kết thúc. Lực lượng công an tiến hành phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.