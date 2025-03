Đoàn công tác cứu hộ được cử đến Myanmar của Bộ Công an Việt Nam gồm 25 cán bộ chiến sĩ, do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn, Bộ Công an làm Trưởng đoàn.