Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, trận động đất xảy ra tại Myanmar ngày 28/3, với cường độ 7,7 độ richter đã để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản. Theo dự báo, số người chết và mất tích có thể lên tới hàng chục nghìn người; trong khi đó, công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh nội chiến đang diễn ra tại Myanmar. Với truyền thống tương thân, tương ái, để giúp bạn vượt qua khó khăn, được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trưa nay, Bộ Công an sẽ tổ chức Lễ xuất quân Đội CNCH lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Myanmar. Khách sạn AungBan ở Aungban, tiểu bang Shan, Myanmar đổ sập sau trận động đất Trước đó, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC và CNCH), Bộ Công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn công tác của Bộ Công an tham gia tìm kiếm, cứu nạn tại Myanmar; đồng thời chuẩn bị các phương tiện, điều kiện đảm bảo cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong đoàn công tác. Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an gồm 25 người, do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH làm trưởng đoàn; 2 cán bộ đối ngoại và phiên dịch, 1 bác sỹ, 22 CBCS cùng 2 chó nghiệp vụ và các phương tiện, dụng cụ phục vụ cứu hộ. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an với công tác chuẩn bị lên đường sang Myanmar - Ảnh: Báo Nhân dân Trang thiết bị sẵn sàng lên đường - Ảnh: Báo Nhân dân Theo thông tin từ VOV, dự kiến, đoàn sẽ có mặt tại Myanmar vào tối nay (30/3). Trong khoảng thời gian 10 ngày, Đoàn công tác cứu hộ của Bộ Công an sẽ tham gia tìm kiếm người, khám chữa bệnh, tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả, thiệt hại do động đất và các hoạt động khác trên thực địa theo yêu cầu của phía Myanmar, phù hợp với chuyên môn, khả năng của đoàn. Xuất hiện thêm dư chấn 5.1 độ ở Myanmar, khó khăn chồng chất Vào sáng sớm nay (30/3), thêm một trận động đất mạnh 4.2 độ xảy ra ở gần tâm chấn trận động đất 7.7 độ tại Myanmar. Chiều tối qua, một dư chấn mạnh 5.1 độ cũng xảy ra ở quốc gia này.