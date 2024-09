Khẩn cấp: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt tại Yên Bái, Ninh Bình, Bắc Giang và trên diện rộng ở Bắc Bộ

Theo báo Người Lao Động đưa tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng mưa bão số 3, tại Yên Bái dã có mưa rất to, tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 100-250 mm, đặc biệt có nơi trên 400 mm (huyện Trạm Tấu, huyện Văn Chấn).

Dự báo trong 24 giờ tới, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua khu vực Bắc Bộ nối với hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 nên từ đêm 8-9 đến ngày 11-9 ở khu vực Yên Bái tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150-300 mm, có những điểm trên 400 mm.