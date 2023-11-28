Theo lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), trên địa bàn địa phương này vừa xảy ra vụ, một cụ bà 97 tuổi tử vong bất thường với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Theo báo Thanh Niên đưa tin, chiều 28.11, lãnh đạo UBND P.Hoài Xuân (TX.Hoài Nhơn, Bình Định) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết người chưa rõ nguyên nhân. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị B. (97 tuổi, khu phố Thái Lai, P.Hoài Xuân) tử vong trên giường. Khi người thân thay đồ cho cụ, phát hiện trên người cụ có nhiều vết thương, vết bầm tím.

Cụ bà 97 tuổi tử vong trên giường với nhiều vết thương trên cơ thể ở Bình Định. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo báo Dân Trí đưa tin, khoảng 7h sáng 28/11, như thường lệ, ông Nguyễn Hồng Nam (59 tuổi, ở phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn) mang đồ ăn sáng đến nhà mẹ ruột là bà N.T.B. (97 tuổi, sống một mình tại phường Hoài Xuân).

Khi đến nơi, ông Nam phát hiện bà B. đã tử vong trên giường nên tri hô và điện thoại thông báo cho người thân.

Ngay sau đó, gia đình đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định các trang sức trên người cụ bà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị trộm cướp.

Ông Lê Kim Vận, Chủ tịch UBND P.Hoài Xuân chia sẻ trên Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Bảy ở một mình, nguyên nhân dẫn đến tử vong có thể do té ngã. Khi công an khám nghiệm hiện trường thì nhẫn và đôi bông tai vẫn còn nguyên, kể cả tiền con cháu đưa vẫn còn.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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