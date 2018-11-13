Hướng dẫn cách trang trí báo tường đẹp ngày 20/11

Cuộc thi làm báo tường nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 rất phổ biến nhất ở hầu hết các trường học. Tùy vào mỗi cấp, quy mô và độ khó sẽ hơi khác nhau. Nhưng tựu chung lại thì khi làm báo tường đều cần phải chuẩn bị những đồ dùng cần thiết như là 1 tờ giấy khổ to, sau đó đóng nẹp và đính dây treo lên đinh.

Khi làm báo tường, đòi hỏi các bạn học sinh, sinh viên phải kiên trì, có tính sáng tạo và đầu óc có trí tưởng tượng tốt. Vì thế, để làm báo tường chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đẹp, ý nghĩa thì các bạn cần nắm vững các quy chuẩn và cách trang trí để tạo báo tường.

Sau đó, cả lớp sẽ thống nhất chọn ra được 1 tên báo tường hay. Tiếp theo là sẽ dùng màu vẽ tiêu đề, tranh ảnh hay đơn giản là dán mấy bài báo và tranh đã in ấn hay cắt từ báo vào…

+ Cần làm cho tên báo tường thật nổi bật:

Việc chọn lựa được cái tên và thiết kế sao cho đẹp quyết định đến 50% sự thành công của tờ báo tường. Tốt nhất, các bạn nên chọn những chủ đề liên quan đến ngày Nhà Giáo Việt Nam, trường lớp, thầy cô, bạn bè như: Chuyến đò nghĩa tình, Cội nguồn tương lại … Hãy chọn những cụm từ ngắn gọn mà ý nghĩa, trang trí đầu báo chiếm 1/4 hay 1/5 tờ báo là vừa.

+ Không quên viết lời ngỏ

Lời ngỏ như một cánh cửa mở ra nhiều điều bất ngờ trong tờ báo tường. Do đó, một tờ báo tường ấn tượng trước hết phải có một lời ngỏ hay và hấp dẫn.

+ Cân bằng nội dung, trang trí dễ nhìn

Một tờ báo tường thường có rất nhiều mục. Vì thế, các bạn nên thiết kế các nội dung thật đa dạng như thơ, cảm nghĩ, vè, truyện ngắn… đều có chủ đề về ngày 20/11, để tờ báo tường thêm ý nghĩa và hấp dẫn.

+ Có thể vẽ thêm hình ảnh hoặc dán tranh

Ngoài các bài thơ, văn nhiều chữ nghĩ thì các bạn có thể thêm những hình ảnh phù hợp với nội dung của chủ đề ngày 20/11 để báo tường thêm độc đáo, ấn tượng và nổi bật.

Những mẫu thiết kế báo tường ấn tượng

Dưới đây là các mẫu thiết kế báo tường đẹp ngày 20/11 các bạn có thể tham khảo, để có nội dung hấp dẫn và cách trang trí bắt mắt.

Mẫu báo tường hình còn thuyền ý nghĩa

Mẫu báo tường viết tay đẹp, dễ nhìn

Mẫu báo tường sinh động với những tờ giấy viết

Mẫu báo tuờng sắp xếp đơn giản, dễ thực hiện

Mẫu báo tường nhiều hình ảnh, đẹp mắt

Mỗi mẫu trang trí báo tường ở trên đều thể hiện được sự chỉnh chu và tấm lòng chân thành của một tập thể lớp. Tất cả đã cùng nhau tạo nên một tờ báo tường thật đẹp, ý nghĩa, đầy tính nhân văn để dành tặng cho các thầy cô nhân ngày lễ đặc biệt.

Các mẫu báo tường này đều có sự mới lạ, có sự kết hợp đa dạng giữa trời xanh, mây, hoa, sóng biển. Hình ảnh người thầy, người cô giáo được tượng trưng hóa thành những người lái đò đưa học sinh - mầm non tương lai của đất nước đến một chân trời, có bến đỗ tươi sáng, tốt đẹp và bình yên. Bên cạnh hình ảnh minh họa sống động là nét bút đẹp được thổi hồn trong những bài thơ bài văn ý nghĩa, thể hiện trọn vẹn cảm xúc như một lời biết ơn chân thành đến thầy cô - người ươm mầm tài năng và nuôi dưỡng ước mơ cho biết bao thế hệ trẻ.

Hy vọng những mẫu báo tường trên sẽ là gợi ý tuyệt vời cho các bạn tạo nên sản phẩm báo tường của riêng mình thật ấn tượng, lôi cuốn người xem.