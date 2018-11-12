Hướng dẫn lên kịch bản lễ tri ân thầy cô ngày 20/11 đầy đủ nhất

Hầu hết, các buổi lễ tri ân thầy cô thường được chia làm 3 phần chính là:

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống quý báu và đã có từ lâu đời của dân tộc ta. Bởi thầy cô là những người hi sinh thầm lặng góp phần làm nên tâm hồn Việt giữa các thời kỳ, là cầu nối giữa hiện tại và tương lai. Vì thế, để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến những “người đưa đò” và có buổi lễ 20/11 thật ý nghĩa và ấn tượng thì việc lên kịch bản tổ chức là điều rất cần thiết.

+ Phần bế mạc buổi lễ 20/11.

Cụ thể từng phần như sau:

Phần mở đầu

+ Lễ chào cờ:

Cần phải lên kịch bản lễ tri ân ngày 20-11 để có thể sắp xếp được mọi công việc thật chu đáo

Đã đến giờ làm lễ, chúng em xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô, các đồng chí CBCNVC và toàn thể các bạn học sinh đứng lên làm lễ chào cờ (sau đó quốc ca vang lên).

+ Tuyên bố lý do buổi lễ tri ân thầy cô ngày 20/11 – Ngày Nhà Giáo Việt Nam

Kính thưa quý vị đại biểu, thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến! Lời đầu tiên em xin gửi tới quý vị đại biểu khách quý, quý thầy cô lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất!

Tháng 11 hòa trong không khí của cả nước hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày tôn vinh công lao cao cả đối với nhà giáo. Ca dao cũng có câu: “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Ngày nay, thầy cô được tôn vinh là: “kỹ sư tâm hồn”. Đã có biết bao nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và hàng triệu giáo viên khác đã và đang mang tâm huyết, trí tuệ, không quản ngại khó khăn, gian khổ cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”

Chính vì vậy, ngày 28/9/1982 hội đồng bộ trưởng đã ban hành quyết định 167/QĐ- HĐBT Lấy ngày 20/11 hàng năm là “Ngày Nhà giáo Việt Nam”, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đồng thời tôn vinh vai trò của nhà giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hòa chung với không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày giáo dục kỉ niệm 36 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2018). Được sự đồng ý của Đảng ủy, phòng giáo dục. Hôm nay, ngày 20/11/2018 Trường … hân hoan tổ chức lễ kỉ niệm 36 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam.

+ Giới thiệu đại biểu tham dự tọa đàm ngày 20/11

Về dự lễ tri ân ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, em xin được trân trọng giới thiệu. Về phía đại biểu có sự hiện diện của:...; Về phía chính quyền địa phương em trân trọng giới thiệu sự hiện diện của:...; Về phía Hội phụ huynh học sinh em trân trọng giới thiệu sự hiện diện của:… đại diện cho Hội cha mẹ học sinh. Và về phía nhà trường em trân trọng giới thiệu sự hiện diện của hiệu trưởng nhà trường..., P.Bí thư Chi bộ...., P.Hiệu trưởng nhà trường...,

Cùng toàn thể quý thầy cô và các em học sinh trong toàn trường. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh chung.

Phần diễn biến chương trình lễ kỉ niệm

+ Phát biểu cảm nghĩ của ban đại diện kỷ niệm 20/11

Hiệu trưởng phát biểu

>> Bài phát biểu nhân ngày 20/11 của hiệu trưởng trang trọng, hay và ý nghĩa nhất

Đại diện học sinh phát biểu.

Đại biểu phụ huynh phát biểu.

Đại biểu phát biểu.

+ Văn nghệ chào mừng ngày 20/11

Các tiết mục văn nghệ chào mừng ngày 20/11

Để chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam, các lớp, chi đội của Trường… đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ hoành tráng, hấp dẫn và đầy ý nghĩa với mục đích bày tỏ lòng biết ơn, tri ân thầy cô. Hôm nay, sẽ có … tiết mục dự thi với mã số bình chọn riêng, bao gồm các thể loại: hát, múa, nhảy và kịch.

Em xin trân trọng giới thiệu một thành phần không thể thiếu trong bất kỳ hội thi nào, đó là ban giám khảo những người sẽ sáng suốt lựa chọn ra tiết mục xuất sắc nhất của trường... ngày hôm nay gồm:

Thầy:… Trưởng ban.

GK.Thầy :… Ủy viên.

Thầy:…Ủy viên.

Cô:…Ủy viên.

Thầy:...Ủy viên.

Em cũng xin trân trọng giới thiệu ban thư ký, cũng là một thành phần không thể thiếu trong cuộc thi ngày hôm nay:

Cô:

Và cô....

Kính thưa các quý vị đại biểu và các thầy giáo cô giáo và toàn thể các bạn học sinh thân mến! Mở đầu chương trình hôm nay là một món quà đặc biệt ấn tượng mà ban tổ chức muốn dành tặng quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh, tiết mục mang SBD 01 mang tên...

Cùng với đó, em xin trân trọng tuyên bố hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982 – 20/11/2015 của trường... xin phép được bắt đầu (sau đó là các tiết mục văn nghệ được lần lượt biểu diễn)....

Phần bế mạc kết thúc lễ tri ân 20/11

Trong không không khí trang trọng của ngày Lễ kỉ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em đã dành những tình cảm tốt đẹp nhất kính dâng lên quý thầy giáo, cô giáo. Chúng em luôn biết ơn và ghi nhớ công ơn thầy cô - những người đã và đang tiếp tục sự nghiệp trồng người.

Ngày 20/11 là dịp để tri ân thầy cô

Kính thưa quý đại biểu! thưa quý thầy cô! Cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến! Buổi lễ tri ân thầy cô ngày 20/11 ngày Nhà giáo Việt Nam sẽ khép lại tại đây, nhưng dư âm của buổi lễ sẽ còn vang mãi trong mỗi chúng ta.

Thay mặt ban tổ chức chúng em xin được cảm ơn quý Đại biểu đã đến dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam của thầy trò trường …. Kính chúc quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Đồng thời thay mặt ban tổ chức em xin gửi tới quý thầy giáo, cô giáo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, để góp phần vào sự nghiệp trồng người của nước nhà. Chúc các bạn học sinh mạnh khỏe, chăm ngoan và học giỏi. Xin trân trọng cảm ơn!

Trên đây là kịch bản chi tiết lễ tri ân Nhà Giáo Việt Nam 20/11 hay và ấn tượng. Hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho các bạn, tổ chức ngày lễ 20/11 thật ý nghĩa, gắn kết thêm tình thầy trò.