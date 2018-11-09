Những bài thơ 8 chữ hay nhất về thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Những món quà tặng nhỏ, những bó hoa tươi cùng vài dòng thơ 8 chữ về thầy cô giáo nhân ngày 20/11 sẽ là động lực giúp thầy cô thêm yêu và gắn bó hơn với nghề.
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Thay cho những lời chúc, những lời thơ 8 chữ về thầy cô giáo nhân ngày 20/11 sẽ gửi đến cô thầy tấm lòng biết ơn và tăng thêm niềm yêu nghề, yêu những cô cậu học trò. Trong không khí tất bật chuẩn bị đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, dù đi về đâu cũng đừng quên làm một vài bài thơ 8 chữ thật ý nghĩa để gửi tặng thầy cô.
Thầy cô luôn là nguồn cảm hứng, là tấm gương sáng cho học trò noi theo
Những bài thơ 8 chữ hay nhất về ân tình người thầy
Người lái đò thầm lặng ngày nào còn miệt mài đưa khách đến bến bờ tri thức, giờ đã già, tóc đã bạc vẫn tâm huyết với nghề. Thầy cô luôn là những tấm gương sáng về sự tận tụy, về lòng nhiệt thành, là những người truyền nguồn cảm hứng bất tận tới học trò.
“Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay
Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng
Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn
Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi
Bao năm rồi? Đã bao năm rồi thầy ơi...
Từng lớp trò đi, mình thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…”
Thầy cô là người lái đò tận tụy miệt mài đưa trò qua bến bờ tri thức
Những kỷ niệm xưa, những khoảnh khắc cũ chợt ùa về. Đâu chỉ là ký ức bên thầy cô, từng khung cửa sổ, từng góc sân trường vẫn in hằn trong trí nhớ học trò. Khi nhớ lại, chợt nhận ra thầy cô đã dành bao tâm huyết cho nghề, biết bao công lao dạy dỗ học trò lớn khôn.
“Những tia nắng ngập tràn bên khung cửa
Bục giảng đường phấn vữa gió bay bay
Vẫn ân cần viêt dòng chữ thẳng ngay
Khắc lên bảng đêm ngày trao kiến thúc
Qua năm tháng miệt mài tâm lao lực
Hồn say sưa háo hức với nghiệp nghề
Bụi thời gian phủ kín hết đường về
Thu sắp hết gió tê buồn run rẩy
Bụi phấn trắng rớt đầy trên trang giấy
Bụi vô tình phủ đầy cả thời gian
Lòng vô tư theo mơ ước ngập tràn
Yêu nghề nghiệp vẫn chan hòa mãi mãi
Có cay đắng nỗi niềm trong tê tái
Có hương thơm đọng lại giữa tâm hồn
Hạt phấn vương lên giáo án đêm buồn
Rơi xuống tóc điểm luôn màu trắng bạc
Dòng đời chảy chập chùng như cánh hạc
Bụi phấn buông trầm mặc tựa màn sương
Rớt rơi theo thao thức với đêm trường
Phủ kín hết sắc hương đời nghiệp giáo
Có những lúc như mây bay gió dạo
Hạt phấn gieo trên tấm áo sờn vai
Hạt vu vơ chao đảo giận hờn ai
Hạt ngã xuống những cơn mưa lạnh giá
Có những lúc hồn nhiên như hoa lá
Phấn chao nghiêng sáng tỏa cả sân đời
Bụi phấn đùa trong nắng đẹp lả lơi
Rồi đậu xuống muôn nơi trong trời biển
Nhìn hạt phấn như hồn người dâng hiến
Ươm cho đời và biến những giấc mơ
Viết cho đời ra những khúc tình thơ
Đây hạt phấn lững lờ trong tia nắng....”
Nhớ ơn thầy cô là truyền thống cao đẹp cần phát huy của dân tộc
Bài thơ 8 chữ hoài niệm những năm tháng trường xưa bên thầy cô
Những cô cậu học trò trở về mái trường xưa bao kỷ niệm khó quên, vẫn xúc động khi cùng thầy cô ôn lại những khoảnh khắc thuở học trò đáng nhớ. Những ai còn thầy cô, hãy biết trân trọng.
“Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
“Các con ráng… năm nay hè cuối cấp”
Chút nghẹn ngàobụi phấn vỡ lao xao.
Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
Mai thầy về, sân trường cũ bâng khuâng
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn hờn tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?
Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!”
Từng lời thơ đầy cảm xúc vừa gợi nhắc lại quá khứ thân thương, vừa đem lại nguồn động lực để thầy cô vững bước trên sự nghiệp trồng người cao cả của mình. Ngày 20/11, chúc cho những người thầy, người cô luôn tâm huyết với nghề và hết lòng vì học trò thân yêu.