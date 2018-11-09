Những bài thơ 8 chữ hay nhất về thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Thay cho những lời chúc, những lời thơ 8 chữ về thầy cô giáo nhân ngày 20/11 sẽ gửi đến cô thầy tấm lòng biết ơn và tăng thêm niềm yêu nghề, yêu những cô cậu học trò. Trong không khí tất bật chuẩn bị đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, dù đi về đâu cũng đừng quên làm một vài bài thơ 8 chữ thật ý nghĩa để gửi tặng thầy cô.

Người lái đò thầm lặng ngày nào còn miệt mài đưa khách đến bến bờ tri thức, giờ đã già, tóc đã bạc vẫn tâm huyết với nghề. Thầy cô luôn là những tấm gương sáng về sự tận tụy, về lòng nhiệt thành, là những người truyền nguồn cảm hứng bất tận tới học trò.

Thầy cô luôn là nguồn cảm hứng, là tấm gương sáng cho học trò noi theo

“Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn

Mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi

Bao năm rồi? Đã bao năm rồi thầy ơi...

Từng lớp trò đi, mình thầy ở lại

Mái chèo đó là những viên phấn trắng

Và thầy là người đưa đò cần mẫn

Cho chúng con định hướng tương lai

Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi

Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa

Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…”

Thầy cô là người lái đò tận tụy miệt mài đưa trò qua bến bờ tri thức

Những kỷ niệm xưa, những khoảnh khắc cũ chợt ùa về. Đâu chỉ là ký ức bên thầy cô, từng khung cửa sổ, từng góc sân trường vẫn in hằn trong trí nhớ học trò. Khi nhớ lại, chợt nhận ra thầy cô đã dành bao tâm huyết cho nghề, biết bao công lao dạy dỗ học trò lớn khôn.

“Những tia nắng ngập tràn bên khung cửa

Bục giảng đường phấn vữa gió bay bay

Vẫn ân cần viêt dòng chữ thẳng ngay

Khắc lên bảng đêm ngày trao kiến thúc

Qua năm tháng miệt mài tâm lao lực

Hồn say sưa háo hức với nghiệp nghề

Bụi thời gian phủ kín hết đường về

Thu sắp hết gió tê buồn run rẩy

Bụi phấn trắng rớt đầy trên trang giấy

Bụi vô tình phủ đầy cả thời gian

Lòng vô tư theo mơ ước ngập tràn

Yêu nghề nghiệp vẫn chan hòa mãi mãi

Có cay đắng nỗi niềm trong tê tái

Có hương thơm đọng lại giữa tâm hồn

Hạt phấn vương lên giáo án đêm buồn

Rơi xuống tóc điểm luôn màu trắng bạc

Dòng đời chảy chập chùng như cánh hạc

Bụi phấn buông trầm mặc tựa màn sương

Rớt rơi theo thao thức với đêm trường

Phủ kín hết sắc hương đời nghiệp giáo

Có những lúc như mây bay gió dạo

Hạt phấn gieo trên tấm áo sờn vai

Hạt vu vơ chao đảo giận hờn ai

Hạt ngã xuống những cơn mưa lạnh giá

Có những lúc hồn nhiên như hoa lá

Phấn chao nghiêng sáng tỏa cả sân đời

Bụi phấn đùa trong nắng đẹp lả lơi

Rồi đậu xuống muôn nơi trong trời biển

Nhìn hạt phấn như hồn người dâng hiến

Ươm cho đời và biến những giấc mơ

Viết cho đời ra những khúc tình thơ

Đây hạt phấn lững lờ trong tia nắng....”

Nhớ ơn thầy cô là truyền thống cao đẹp cần phát huy của dân tộc

Bài thơ 8 chữ hoài niệm những năm tháng trường xưa bên thầy cô

Những cô cậu học trò trở về mái trường xưa bao kỷ niệm khó quên, vẫn xúc động khi cùng thầy cô ôn lại những khoảnh khắc thuở học trò đáng nhớ. Những ai còn thầy cô, hãy biết trân trọng.

“Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:

“Các con ráng… năm nay hè cuối cấp”

Chút nghẹn ngàobụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào

Con nao nức bước vào trường trung học

Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc

Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ bâng khuâng

Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?

Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn hờn tủi

Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao

Vai áo bạc như màu trang vở cũ

Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ

Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!”

Từng lời thơ đầy cảm xúc vừa gợi nhắc lại quá khứ thân thương, vừa đem lại nguồn động lực để thầy cô vững bước trên sự nghiệp trồng người cao cả của mình. Ngày 20/11, chúc cho những người thầy, người cô luôn tâm huyết với nghề và hết lòng vì học trò thân yêu.