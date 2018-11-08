Những bài thơ tự chế "bá đạo" về thầy cô giáo dịp 20/11

Nhân ngày 20/11 đang đến gần, về thăm thầy cô cùng ngồi ôn lại kỷ niệm xưa qua những bài thơ tự chế hóm hỉnh, pha chút hồn nhiên tuổi học trò và đong đầy cảm xúc.
- Tập làm thơ 5 chữ tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11
- Ngày 20/11: Những thầy cô giáo nghèo mấy mươi năm cắm bản vùng cao, nhiều lần đối mặt tử thần vẫn kiên cường gieo từng con chữ
Thuở học sinh trôi qua dưới sự dìu dắt của thầy cô, có ai không nghịch ngợm, có ai chưa từng tham gia những trò đùa tập thể. Ngẫm lại thời học trò ngây dại ấy, những bài thơ tự chế về thầy cô giáo có thể là cách ôn lại kỷ niệm, là những khoảnh khắc vui vẻ khiến cả thầy và trò cùng có thể “cười ra nước mắt”.
Những dòng thơ chế hóm hỉnh hay nhất về thầy cô
Bài thơ 4 chữ tự chế về thầy cô với cách phối vần vụng về nhưng chứa đựng tình cảm yêu thương gần gũi, đời thường. Những cô cậu học trò tinh nghịch năm xưa sẽ không thể thiếu lời thơ này trong tấm thiệp mừng cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
“Cô giáo lớp em
Đẹp xinh hoành tráng
Làn da trắng sáng
Đôi giày bóng loáng
Ai nhìn cũng choáng
Em nhìn choáng hơn”
20/11 là dịp để học trò tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô
Trở về trường xưa biết bao kỷ niệm, nhưng trong mắt học trò dù lớn khôn vẫn là những đứa trẻ hóm hỉnh.
“Hôm nay về lại trường xưa
Vẫn không khí ấy, vẫn không gian này
Chỉ thầy cô đã khác xưa
Không đi xe máy, toàn đi lếch-xù”
Bài thơ 8 chữ chế về những buổi thi căng thẳng, những lần sợ thầy cô cho điểm kém cũng là những kỷ niệm không thể nào quên của lứa tuổi học trò.
“Chiều ngập nắng qua từng con đường nhỏ
Nỗi buồn này giờ biết tỏ cùng ai
Nhìn đề bài mà chẳng biết đúng sai
Đành lặng lẽ nộp hai tờ giấy trắng
Vài lời thơ, liệu cô thầy có mắng?
Có kỷ luật hay chỉ gạch bài thi?
Trang giấy trắng, bút đầy mực vẫn ghi
Vài lời thơ cho lòng vơi căng thẳng”
Những kỷ niệm thuở học trò là ký ức chẳng thể phai mờ
Những bài thơ ý nghĩa dành tặng thầy cô giáo
Những câu thơ chế về thầy cô giáo tuy giản đơn nhưng là tình cảm dạt dào, sự biết ơn sâu sắc của học trò gửi tới những người dẫn đường chỉ lối cho mình trên con đường tri thức.
“Hai mươi tháng mười một
Ngày Nhà giáo Việt Nam
Em xin làm bài thơ
Để cảm ơn cô thầy
Đã nhiệt tình tâm huyết
Giảng dạy cho chúng em
Những điều hay lẽ phải
Và em cũng xin phép
Cảm ơn 1 lần nữa
Và chúng em xin Hứa
Sẽ học hành chăm ngoan
Làm con ngoan trò giỏi
Xứng danh cháu Bác Hồ...!”
Những lời thơ là món quà nhỏ ý nghĩa gợi nhắc công ơn dạy dỗ của cô thầy
Mỗi người thầy, người cô được ví như những người lái đò chèo lái con thuyền tri thức cho biết bao thế hệ học trò. Những bài giảng thầy cô không đơn thuần là những con chữ trong sách vở mà còn là những kiến thức bao la ngoài kia về cuộc sống, những bài học rất “đời”.
“Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.
Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…”
Và khi những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường dần xa, khi nhớ về, xen lẫn với những kỷ niệm cũ đó là nỗi niềm bồi hồi, xao xuyến. Những nhớ thương, những lo lắng, những tâm sự tuổi học trò về thầy cô, mái trường sẽ là ký ức không thể nào quên.
“Thầy cô giáo, người lái đò thầm lặng
Ươm ước mơ để hiến tặng cho đời
Chẳng quản gì, chắt từng giọt mồ hôi
Đem con chữ để trau dồi kiến thức
Lòng nhiệt huyết đó chính là hạnh phúc
Bắt nhịp cầu tri thức sáng tương lai
Những đêm thâu trang giáo án miệt mài
Với lý tưởng trồng người đầy hăng hái
Sống cống hiến, đắp bồi tình nhân ái
Lòng nhiệt thành theo mãi với thời gian
Quyết "đưa đò" nào lo nghĩ gian nan
Cầu tri thức sẽ vô vàn lối mở
"Ngày Nhà giáo" như âm thầm nhắc nhở
Công ơn này ghi khắc ở trong tâm
Hướng lòng thành xây cuộc sống nghĩa nhân
Mong bù đắp đôi phần "Tiên Học Lễ"