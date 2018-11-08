Những bài thơ tự chế "bá đạo" về thầy cô giáo dịp 20/11

Bài thơ 4 chữ tự chế về thầy cô với cách phối vần vụng về nhưng chứa đựng tình cảm yêu thương gần gũi, đời thường. Những cô cậu học trò tinh nghịch năm xưa sẽ không thể thiếu lời thơ này trong tấm thiệp mừng cô ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 .

Thuở học sinh trôi qua dưới sự dìu dắt của thầy cô, có ai không nghịch ngợm, có ai chưa từng tham gia những trò đùa tập thể. Ngẫm lại thời học trò ngây dại ấy, những bài thơ tự chế về thầy cô giáo có thể là cách ôn lại kỷ niệm, là những khoảnh khắc vui vẻ khiến cả thầy và trò cùng có thể “cười ra nước mắt”.

“Cô giáo lớp em Đẹp xinh hoành tráng Làn da trắng sáng Đôi giày bóng loáng Ai nhìn cũng choáng Em nhìn choáng hơn”

20/11 là dịp để học trò tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô

Trở về trường xưa biết bao kỷ niệm, nhưng trong mắt học trò dù lớn khôn vẫn là những đứa trẻ hóm hỉnh.

“Hôm nay về lại trường xưa

Vẫn không khí ấy, vẫn không gian này

Chỉ thầy cô đã khác xưa

Không đi xe máy, toàn đi lếch-xù”

Bài thơ 8 chữ chế về những buổi thi căng thẳng, những lần sợ thầy cô cho điểm kém cũng là những kỷ niệm không thể nào quên của lứa tuổi học trò.

“Chiều ngập nắng qua từng con đường nhỏ

Nỗi buồn này giờ biết tỏ cùng ai

Nhìn đề bài mà chẳng biết đúng sai

Đành lặng lẽ nộp hai tờ giấy trắng

Vài lời thơ, liệu cô thầy có mắng?

Có kỷ luật hay chỉ gạch bài thi?

Trang giấy trắng, bút đầy mực vẫn ghi

Vài lời thơ cho lòng vơi căng thẳng”

Những kỷ niệm thuở học trò là ký ức chẳng thể phai mờ

Những bài thơ ý nghĩa dành tặng thầy cô giáo

Những câu thơ chế về thầy cô giáo tuy giản đơn nhưng là tình cảm dạt dào, sự biết ơn sâu sắc của học trò gửi tới những người dẫn đường chỉ lối cho mình trên con đường tri thức.

“Hai mươi tháng mười một

Ngày Nhà giáo Việt Nam

Em xin làm bài thơ

Để cảm ơn cô thầy

Đã nhiệt tình tâm huyết

Giảng dạy cho chúng em

Những điều hay lẽ phải

Và em cũng xin phép

Cảm ơn 1 lần nữa

Và chúng em xin Hứa

Sẽ học hành chăm ngoan

Làm con ngoan trò giỏi

Xứng danh cháu Bác Hồ...!”

Những lời thơ là món quà nhỏ ý nghĩa gợi nhắc công ơn dạy dỗ của cô thầy

Mỗi người thầy, người cô được ví như những người lái đò chèo lái con thuyền tri thức cho biết bao thế hệ học trò. Những bài giảng thầy cô không đơn thuần là những con chữ trong sách vở mà còn là những kiến thức bao la ngoài kia về cuộc sống, những bài học rất “đời”.

“Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,

"Muốn qua sông phải lụy đò"

Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,

Con đò trí thức thầy đưa bao người.

Qua sông gửi lại nụ cười

Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương

Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,

Khúc sông ấy vẫn còn đây

Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông…”

Và khi những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường dần xa, khi nhớ về, xen lẫn với những kỷ niệm cũ đó là nỗi niềm bồi hồi, xao xuyến. Những nhớ thương, những lo lắng, những tâm sự tuổi học trò về thầy cô, mái trường sẽ là ký ức không thể nào quên.

“Thầy cô giáo, người lái đò thầm lặng

Ươm ước mơ để hiến tặng cho đời

Chẳng quản gì, chắt từng giọt mồ hôi

Đem con chữ để trau dồi kiến thức

Lòng nhiệt huyết đó chính là hạnh phúc

Bắt nhịp cầu tri thức sáng tương lai

Những đêm thâu trang giáo án miệt mài

Với lý tưởng trồng người đầy hăng hái

Sống cống hiến, đắp bồi tình nhân ái

Lòng nhiệt thành theo mãi với thời gian

Quyết "đưa đò" nào lo nghĩ gian nan

Cầu tri thức sẽ vô vàn lối mở

"Ngày Nhà giáo" như âm thầm nhắc nhở

Công ơn này ghi khắc ở trong tâm

Hướng lòng thành xây cuộc sống nghĩa nhân

Mong bù đắp đôi phần "Tiên Học Lễ"