Tập làm thơ 5 chữ tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Do đó, nhân dịp đặc biệt ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, các bạn hãy tự mình sáng tác thơ 5 chữ về thầy cô giáo, chứa chan tình cảm yêu mến, biết ơn vô tận để gửi đến những “người đưa đò”. Bạn có thể thưởng thức những áng thơ hay nhất dành tặng thầy cô giáo sau đây để lấy cảm hứng sáng tác cho mình.

Thơ ca là đứa con tinh thần giúp cho đời sống con người lãng mạn, yêu đời và ươm mầm chắp cánh cho những tình cảm bền vững. Vì thế, dù bao năm tháng trôi qua, xã hội có hiện đại đến đâu thì thơ ca vẫn luôn là món quà tinh thần ý nghĩa nhất để gửi tặng thầy cô – những người có công chỉ dạy chúng ta nên người.

Mỗi ngày tháng trôi qua

Chất chứa bao kỉ niệm

Và kiến thức thầy trao

Mái tóc thầy bạc trắng

Rèn rũa em nên người

Ơn thầy sao đếm được

Mênh mông như biển cả

Cao lớn tựa núi non

Em khắc cốt trong lòng

Nhớ mãi về thầy cô

(Sưu tầm)

Thầy cô có công lao dạy dỗ chúng ta

Thầy cô là kỉ niệm đẹp

Viên phấn luôn trên tay

Nắn nót từng dòng chữ

Truyền cảm hứng cho em

Để em sớm thành tài

Những ngày tháng trôi qua

Bụi phấn vương trên tóc

Thầy cô đều đã già

Thời gian trôi nhanh quá

Mỗi ngày em mỗi lớn

Trưởng thành trong suy nghĩ

Vấn vương bao kỉ niệm

Dưới mái trường thân yêu

Em yêu thầy cô nhiều

Người đưa đò dẫn lối

Chỉ dạy em nên người

Thầy cô

Thầy là vì sao sáng

Cô là đèn đường soi

Thây cô dẫn lối em

Dạy dỗ em thành người

Giờ em đã khôn lớn

Muốn biểu lộ chân tình

Đền ơn công dưỡng dục

Em chúc thầy chúc cô

Ngày nhà giáo vẹn tròn

Mong thầy cô khỏe mạnh

Trồng người tiếp mai sau

Đều thành nhân thành tài

(Sưu tầm)

Làm thơ 5 chữ tặng thầy cô sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa

Khi thầy về hưu

Cây phượng già rụng lá

Bục giảng thầy khẽ nói

Các con ráng học nhé

Để khôn lớn thành người

Thầy về thầy sẽ nhớ

Tụi con nhiều lắm đó

Chút nghẹn ngào nấc lên

Hôm qua hay ngày nào

Cảm giác như ngày đầu

Đứng trên bục giảng giải

Ươm mầm hạt thóc mới

Dẫu khó khăn muôn trùng

Vẫn không hề bỏ cuộc

Mai thầy về vẫn nhớ

Bao kỉ niệm đong đầy

Yêu tất cả học trò

Dù ngỗ nghịch, chăm ngoan

Thầy vẫn thương tất cả

(Sưu tầm)

Nói về thầy cô mỗi người một kỉ niệm, một nỗi niềm thương nhớ. Vì thế, những dòng thơ tặng thầy cô thường chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Lời thơ mượt mà, gắn gọn, xúc tích nhưng lại khiến lòng người thổn thức, dạt dào tình sâu nghĩa nặng.

Thầy cô dạy dỗ chúng ta nên người

Có thể, thời còn đi học chúng ta chưa thấy được sự hi sinh trên sự nghiệp trồng người của các thầy cô. Nhưng khi lớn lên mỗi người sẽ tự hiểu, để lại trong lòng nặng trĩu những nỗi niềm biết ơn. Có thể nói đó là những xúc cảm không thể gọi tên cũng chẳng thể nói thành lời, chất chứa trong tim khiến chúng ta ghi nhớ từ ngày này sang tháng nọ.

Vì thế, khi làm thơ 5 chữ tặng thầy cô chúng ta sẽ được sống lại trong những năm tháng còn đi học và sống lại với cảm xúc mộc mạc và ngây thơ trong thời ấy. Mỗi năm chỉ có một lần, các bạn hãy gửi đến thầy cô những vần thơ hay và ý nghĩa nhất nhé.