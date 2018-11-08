Tập làm thơ 5 chữ tặng thầy cô giáo nhân ngày 20/11

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 còn món quà to lớn nào và ý nghĩa hơn bằng việc tự làm thơ 5 chữ để tặng thầy cô. Những từ ngữ đơn giản, câu từ cô đọng sẽ thể hiện trọn vẹn tình cảm yêu thương của bạn và mang đến nhiều cảm xúc cho thầy cô.
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Thơ ca là đứa con tinh thần giúp cho đời sống con người lãng mạn, yêu đời và ươm mầm chắp cánh cho những tình cảm bền vững. Vì thế, dù bao năm tháng trôi qua, xã hội có hiện đại đến đâu thì thơ ca vẫn luôn là món quà tinh thần ý nghĩa nhất để gửi tặng thầy cô – những người có công chỉ dạy chúng ta nên người.
Do đó, nhân dịp đặc biệt ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, các bạn hãy tự mình sáng tác thơ 5 chữ về thầy cô giáo, chứa chan tình cảm yêu mến, biết ơn vô tận để gửi đến những “người đưa đò”. Bạn có thể thưởng thức những áng thơ hay nhất dành tặng thầy cô giáo sau đây để lấy cảm hứng sáng tác cho mình.
Công lao thầy cô
Mỗi ngày tháng trôi qua
Hành trang em thêm nặng
Chất chứa bao kỉ niệm
Và kiến thức thầy trao
Mái tóc thầy bạc trắng
Rèn rũa em nên người
Ơn thầy sao đếm được
Mênh mông như biển cả
Cao lớn tựa núi non
Em khắc cốt trong lòng
Nhớ mãi về thầy cô
(Sưu tầm)
Thầy cô là kỉ niệm đẹp
Viên phấn luôn trên tay
Nắn nót từng dòng chữ
Truyền cảm hứng cho em
Để em sớm thành tài
Những ngày tháng trôi qua
Bụi phấn vương trên tóc
Thầy cô đều đã già
Thời gian trôi nhanh quá
Mỗi ngày em mỗi lớn
Trưởng thành trong suy nghĩ
Vấn vương bao kỉ niệm
Dưới mái trường thân yêu
Em yêu thầy cô nhiều
Người đưa đò dẫn lối
Chỉ dạy em nên người
Thầy cô
Thầy là vì sao sáng
Cô là đèn đường soi
Thây cô dẫn lối em
Dạy dỗ em thành người
Giờ em đã khôn lớn
Muốn biểu lộ chân tình
Đền ơn công dưỡng dục
Em chúc thầy chúc cô
Ngày nhà giáo vẹn tròn
Mong thầy cô khỏe mạnh
Trồng người tiếp mai sau
Đều thành nhân thành tài
(Sưu tầm)
Khi thầy về hưu
Cây phượng già rụng lá
Bục giảng thầy khẽ nói
Các con ráng học nhé
Để khôn lớn thành người
Thầy về thầy sẽ nhớ
Tụi con nhiều lắm đó
Chút nghẹn ngào nấc lên
Hôm qua hay ngày nào
Cảm giác như ngày đầu
Đứng trên bục giảng giải
Ươm mầm hạt thóc mới
Dẫu khó khăn muôn trùng
Vẫn không hề bỏ cuộc
Mai thầy về vẫn nhớ
Bao kỉ niệm đong đầy
Yêu tất cả học trò
Dù ngỗ nghịch, chăm ngoan
Thầy vẫn thương tất cả
(Sưu tầm)
Nói về thầy cô mỗi người một kỉ niệm, một nỗi niềm thương nhớ. Vì thế, những dòng thơ tặng thầy cô thường chạm đến nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Lời thơ mượt mà, gắn gọn, xúc tích nhưng lại khiến lòng người thổn thức, dạt dào tình sâu nghĩa nặng.
Có thể, thời còn đi học chúng ta chưa thấy được sự hi sinh trên sự nghiệp trồng người của các thầy cô. Nhưng khi lớn lên mỗi người sẽ tự hiểu, để lại trong lòng nặng trĩu những nỗi niềm biết ơn. Có thể nói đó là những xúc cảm không thể gọi tên cũng chẳng thể nói thành lời, chất chứa trong tim khiến chúng ta ghi nhớ từ ngày này sang tháng nọ.
Vì thế, khi làm thơ 5 chữ tặng thầy cô chúng ta sẽ được sống lại trong những năm tháng còn đi học và sống lại với cảm xúc mộc mạc và ngây thơ trong thời ấy. Mỗi năm chỉ có một lần, các bạn hãy gửi đến thầy cô những vần thơ hay và ý nghĩa nhất nhé.