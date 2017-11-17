Tri ân người thầy nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

1. ECLAT HOMME Sang trọng kiểu Pháp – đó chẳng phải là điều mà thầy bạn xứng đáng nhận được sao? Eclat Homme chuyển tải sự thanh lịch, nam tính với nốt hương đặc trưng của quả thanh yên và da thuộc Barenia. Đây là loại nước hoa không thể thiếu cho những người thầy có phong cách cổ điển.

Bạn luôn cho rằng thầy mình là một quý ông? Vậy ắt hẳn ông luôn cần một loại nước hoa giúp khẳng định phong thái lịch lãm và cuốn hút của mình. Giordani Gold Man với nốt hương nồng nàn của Cỏ Hương Bài cùng chút thanh khiết, sảng khoái của cam Bergamot chắc chắn sẽ trở thành người bạn đồng hành lý tưởng của người thầy!

3. MEN’S COLLECTION CITRUS TONIC

Một xu hướng khủng trong giới nước hoa hiện nay là tập trung vào từng thành phần để giúp chúng tỏa sáng. Những loại nước hoa này vô cùng hoàn hảo cho những người thầy yêu thích các hương thơm tự nhiên. Chúng tôi gợi ý nước hoa Men’s Collection Citrus Tonic với hương cam chanh đầy năng lượng kết hợp cùng hương gỗ ngập tràn sức sống. Thật sảng khoái

4. HAPPYDISIAC MAN

Sáng tạo, ấm áp và cực kỳ yêu cuộc sống – thầy của bạn là một người đàn ông với nụ cười thường trực trên môi. Hãy bày tỏ sự ngưỡng mộ mặt tính cách này của ông bằng Happydisiac Man. Một loại nước hoa tươi tắn với những nốt hương của táo xanh, chanh trứng cá, hạt rau mùi và gỗ tuyết tùng tự nhiên.

5. VENTURE

Một người đàn ông mạnh mẽ luôn cần một hương thơm nam tính. Tôi muốn dành tặng Venture cho những thầy kiểu này. Đó là một loại nước hoa thanh khiết với hương bạc hà mát lạnh, rễ cây đông hầu đầy cuốn hút và gỗ tuyết tùng. Hoàn hảo cho một người đàn ông đích thực!

6. POSSESS MAN

Với những người thầy thanh lịch luôn thích tạo ấn tượng, tôi gợi ý hương thơm quyến rũ của Possess Man. Một hương thơm độc đáo nhờ sự tương phản thú vị của bưởi, tinh dầu nguyệt quế và cây Orris. Một lựa chọn đầy táo bạo!

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