Cách viết thư tri ân thầy cô nhân ngày 20/11

Những lời tri ân sẽ là động lực, giúp thầy và cô vững bước hơn trên bục giảng và đem đến những tiết học tuyệt vời, bổ ích hơn. Tuy nhiên, những lời tri ân thầy cô đôi khi bạn sẽ cảm thấy nghẹn ngào, không thể nào nói được bằng lời. Nhưng bạn có thể truyền tải qua câu chữ trong một tấm thiệp nhỏ cũng đủ khiến thầy cô cảm thấy ấm lòng.

Những cảm xúc thật lòng bao giờ cũng gây xúc động và khiến chúng ta không khỏi bồi hồi. Vì thế tự mình viết ra những lời tri ân sẽ có nhiều giá trị và vô cùng ý nghĩa, nó sẽ là món quà vô giá để tặng các thầy cô.

1. Công ơn lớn lao của thầy cô chúng em không biết đền đáp thế nào? Chúng em chỉ biết chăm học, siêng năng và cố gắng hơn nữa để thành đoạt trong cuộc sống để phần nào thầy cô thấy tự hào. Chúng em yêu thầy cô nhiều, hãy sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc để theo dõi chúng em trên đường đường nhé!

Để thể hiện được cảm xúc dạt dào và lòng biết ơn của mình với các thầy cô thì các bạn có thể tham khảo những lời tri ân sau.

2. Em cảm ơn thầy cô rất nhiều. Thầy cô đã không quản mưa nắng để đến trường dạy từng con chữ. Thầy cô đã không bỏ rơi khi em bướng bỉnh, không chị nghe lời. Thầy cô luôn động viên, dạy dỗ em thành những đứa con ngoan, thành người công dân có ích cho xã hội. Nhân ngày 20/11, em chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn vững bước trên con đường sự nghiệp trồng người.

3. Thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em. Thầy cô luôn che chở bao bọc và cho em những hành trang kiến thức mới để em vững bước vào đời. Em xin gửi đến người cha, người mẹ thứ 2 những lời tri ân sâu sắc nhất, hãy sống thật mạnh khỏe và hạnh phúc, ươm mầm tài năng tương lai, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.

Những lời tri ân thể hiện tình cảm dạt dào với thầy cô

4. Chúng em biết, thầy cô đã rất vất vả để chèo lái con đò tri thức, dù gặp bao nhiêu sóng gió vẫn vững lòng để dìu dắt chúng em. Hơn nữa, có những lúc chúng em muốn chùn bước, muốn buông bỏ tất cả nhưng bàn tay ấm áp của thầy cô đã níu lại và nhẹ nhàng nâng đỡ chúng em. Rồi những lúc chúng em bất lực, cảm thấy chán nản nhưng chính giọng nói truyền cảm của thầy cô đã đem đến cho chúng em thêm nghị lực. Ngàn lần chúng em cảm ơn thầy cô

5. Thầy cô là tấm gương sáng để chúng em noi theo. Dù còn khó khăn về vật chất, chật vật nhiều mặt trong cuộc sống đời thường, nhưng mà thầy cô luôn vui tươi và trong mỗi bài giảng luôn cho chúng em thấy sự tươi đẹp của cuộc sống, không bon chen, xô bồ, không toan tính, vụ lợi cá nhân. Thầy cô ươm mầm tri thức, tưới mát tâm hồn chúng em. Em hiểu những điều thầy cô làm là vì những thế hệ tương lai của đất nước. Nhân ngày 20/11, chúng em chúc thầy cô luôn vui vẻ, mạnh khỏe và giúp đất nước đào tạo nhiều nhân tài.

Lời tri ân là món quá ý nghĩa dành tặng thầy cô

Ngoài viết những lời tri ân, các bạn cũng có thể viết thư để tặng thầy cô nhân ngày 20/11. Những lá thư tình cảm, đong đầy cảm xúc sẽ là lời tri ân thiết thực, khiến thầy cô hạnh phúc, có động lực để giảng dạy tốt hơn. Đồng thời, phần nào đó những lá thư ấy cũng làm thầy cô nhớ lại thời gian tươi đẹp, thời gian của tuổi trẻ và mãi nuôi dưỡng tình yêu lớn lao với nghề giáo.