Hướng dẫn 3 cách dùng rau diếp cá trị ho tại nhà cực hiệu quả

Trong y học cổ truyền, rau diếp cá hay còn có tên gọi khác là ngư tinh thảo. Loại cây này dễ sống, mọc hoang ở những vùng đất ẩm ướt. Dược liệu này có tính mát, vị cay nhẹ và chua, hiệu quả đi vào kinh Can, Phế giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể, giải độc hiệu quả và cải thiện hoạt động của hệ bài tiết. Do đó, rau diếp cá là vị dược liệu thường thấy trong những bài thuốc chữa bệnh da liễu, trĩ, táo bón.

Rau diếp cá không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn là thảo dược lành tính mang đến công dụng chữa bệnh cao. Đặc biệt, rau diếp cá trị ho là bài thuốc dân gian mang đến hiệu quả nhanh khi áp dụng đúng cách. Sau đây là các thông tin chi tiết về phương pháp chữa ho tại nhà này.

Một số nghiên cứu hiện đại cho thấy:

Đặc biệt, theo kết quả của nhiều nghiên cứu khoa học, rau diếp cá có nhiều công dụng trong chữa ho và các bệnh về hô hấp:

+ Kháng viêm, kháng khuẩn:

Trong nước sắc rau diếp cá có chứa kháng sinh tự nhiên Decanoyl acetaldehyd giúp kháng lại phế cầu khuẩn và các chủng vi khuẩn như Streptoccocus pneumonia hay Staphylococcus aureus. Đây chính là 2 nhóm vi khuẩn gây một số bệnh về hô hấp, viêm họng, viêm phế quản,…

+ Giảm ho, giảm ngứa rát, tiêu đờm:

Đối với hệ hô hấp, dịch nguyên chất chiết xuất từ rau diếp cá có tác dụng giúp giảm ho, đau họng. Bên cạnh đó, dùng rau diếp cá với liều lượng cao sẽ mang đến tác dụng tốt với những trường hợp bị áp xe phổi.

Đối với hệ hô hấp, dịch nguyên chất chiết xuất từ rau diếp cá có tác dụng giúp giảm ho, đau họng

Bên cạnh đó, đây là loại rau có chứa hàm lượng vitamin C cao cùng nhiều hợp chất methylnonylketon, quercitrin, decanonylacetaldehyde , alkaloid giúp cải thiện hệ miễn dịch, chống oxy hóa, kháng khuẩn, kích thích tổn thương mau lành.

Kết quả nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, dùng rau diếp cá có hiệu quả cao trong chữa ho và các bệnh về hô hấp khác.

+ Nâng cao sức đề kháng cho cơ thể:

Rau diếp cá chứa thành phần vitamin C cùng với một số chất chống oxy hóa giúp cải thiện hệ miễn dịch và tăng cường sức khỏe tốt. Đặc biệt rất tốt đối với những người bị ho lâu ngày.

2. Hướng dẫn cách dùng rau diếp cá trị ho

Để phát huy cao công dụng trị ho của rau diếp cá, cần dùng đúng cách. Sau đây là những cách dùng rau diếp cá trị ho được nhiều người áp dụng nhất.

+ Dùng rau diếp cá + nước vo gạo trị ho

Trong nước vo gạo có chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. Khi kết hợp với rau diếp cá có hiệu quả giúp kháng viêm và sát khuẩn sẽ giảm ngứa rát họng, chữa lành tổn thương, nâng cao sức đề kháng.

Dùng rau diếp cá + nước vo gạo trị ho

Hướng dẫn thực hiện:

- Chuẩn bị một nắm rau diếp cá, loại bỏ phần lá úa và đem rửa sạch, xay nhuyễn, lọc lấy phần nước cốt.

- Dùng nước vo gạo lần 2 (để tránh lẫn với bụi bẩn). Hòa chung phần nước cốt diếp cá đã chuẩn bị với nước vo gạo này.

- Đun sôi hỗn hợp trong vòng 10 phút và để nguội.

- Chia hỗn hợp thành 3 phần để uống vào 3 buổi trong ngày. Để đạt hiệu quả tốt nhất và đảm bảo an toàn cho hệ tiêu hóa, hãy uống trước khi ăn 1h. Kiên trì thực hiện để không gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

+ Nước rau diếp cá trị ho

Đây là phương pháp hiệu quả mà đơn giản và tiết kiệm chi phí.

Cách thực hiện như sau:

- Chuẩn bị 1 nắm rau diếp cá, đem nhặt sạch những lá non và rửa sạch. Ngâm rau diếp cá trong nước muối loãng khoảng 15 phút.

Rau diếp cá có hiệu quả giúp kháng viêm và sát khuẩn sẽ giảm ngứa rát họng, chữa lành tổn thương, nâng cao sức đề kháng

- Vớt rau ra rổ và để cho ráo nước hoàn toàn.

- Cho phần rau đã chuẩn bị vào máy xay sinh tố. Đổ thêm nước vào và xay nhuyễn.

- Cho qua rây lọc lấy nước cốt để uống.

- Nên uống với từng ngụm nhỏ từ từ để thẩm thấu các tinh chất vào cổ họng và giảm cơn ho hiệu quả.

Uống từng ngụm nhỏ từ từ để nước rau diếp cá thẩm thấu các tinh chất vào cổ họng và giảm cơn ho hiệu quả

Để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất, mỗi ngày nên dùng từ 1-2 lần. Có thể pha thêm chút đường để dễ uống hơn.

+ Kết hợp mật ong và rau diếp cá trị ho

Trong mật ong có chứa nhiều thành phần mang đến hiệu quả kháng viêm, kháng khuẩn. Khi kết hợp mật ong với diếp cá sẽ tạo nên bài thuốc có công hiệu chữa viêm phế quản, viêm họng, viêm amidan, ho hiệu quả.

Các bước tiến hành:

- Chuẩn bị khoảng 100g diếp cá tươi, nhặt bỏ các lá già và giữ lại lá non và rửa sạch. Ngâm trong nước muối loãng diệt khuẩn.

- Vớt rau ra và để ráo nước.

- Xay nhuyễn rau diếp cá trong máy xay sinh tố và lọc lấy nước cốt.

- Cho 1-2 thìa mật ong vào hòa chung với phần nước cốt, khuấy đều rồi sử dụng. Hoặc cũng có thể đun sôi nhẹ hỗn hợp này.

Kết hợp mật ong và rau diếp cá trị ho

3. Món ăn bài thuốc từ rau diếp cá và phổi lợn chữa ho đờm có mủ, ho lao ra máu.

– Chuẩn bị:

Rau diếp cá tươi: 80g

Phổi lợn: 1 cái nhỏ

– Cách thực hiện:

Rửa sạch phổi lợn bằng nước muối cho sạch. Đem cắt nhỏ thanh miếng vừa ăn. Đem chần qua nước sôi.

Nấu chung phổi lợn với rau diếp cá giống như khi nấu canh.

Chia làm 3 – 5 lần ăn trong ngày, uống cả nước

Để đạt hiệu quả cao, nên thực hiện mỗi ngày 2-3 lần. Dùng món ăn bài thuốc này sẽ mang đến tác dụng tiêu đàm, giảm ho, hỗ trợ điều trị ho lao ra máu.

Món ăn bài thuốc từ rau diếp cá và phổi lợn

4. Những lưu ý cần nắm khi sử dụng rau diếp cá trị ho

- Rau diếp cá có tính hàn cao nên sẽ có những tác dụng nhất định đến hệ tiêu hóa của trẻ. Do đó khi áp dụng bài thuốc trị ho từ rau diếp cá cho trẻ, bố mẹ cần để ý khi thấy dấu hiệu trẻ đi đại tiện phân lỏng và mùi tanh. Đây là hiện tượng đào thải chất độc của cơ thể, sẽ kết thúc sau vài ngày. Mặc dù vậy, với những trẻ vẫn tiếp tục bị đi ngoài, mệt mỏi, mất nước, bố mẹ cần kịp thời đưa con đến các cơ sở y tế sớm nhất có thể.

- Tránh dùng bài thuốc từ rau diếp cá với những người bị hư hàn bởi dễ gây tổn hại đến dương khí.

- Phụ nữ có thai và trẻ em dưới 6 tháng tuổi nếu muốn dùng rau diếp cá trị ho cần tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

Rau diếp cá có tính hàn cao nên sẽ có những tác dụng nhất định đến hệ tiêu hóa của trẻ

- Áp dụng bài thuốc từ rau diếp cá chỉ phù hợp với những trường hợp bệnh nhẹ, hoặc kết hợp với phác đồ điều trị ho của bác sĩ trong trường hợp bệnh nặng.

- Để cơ thể phục hồi nhanh hơn, nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, uống nhiều nước bổ sung dinh dưỡng hợp lý, kiêng bia rượu, thuốc là và các chất kích thích có hại cho cơ thể.

- Luyện tập với những bài thể dục vừa sức để cơ thể nâng cao sức đề kháng và cải thiện sức khỏe tốt.

So với việc dùng thuốc Tây y thì dùng rau diếp cá trị ho có ưu điểm lành tính, không gây tác dụng phụ. Mặc dù mang đến những hiệu quả nhất định và là bài thuốc dân gian hữu ích nhưng người bệnh chỉ nên thử khi bị ho trong giai đoạn đầu. Hi vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên sẽ giúp có thêm cách điều trị tốt và luôn khỏe mạnh.