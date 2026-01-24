Hưng Yên: Khởi tố 2 nữ bị can, thu giữ gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm

Đời sống 24/01/2026 09:49

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân liên quan đến hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất giá đỗ trên địa bàn xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 23/1, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị T (46 tuổi) và Phạm Thị Th (42 tuổi, cùng trú xã Tân Thuận, tỉnh Hưng Yên) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Hưng Yên: Khởi tố 2 nữ bị can, thu giữ gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm - Ảnh 1
Cơ sở sản xuất giá đỗ sử dụng chất cấm ở Hưng Yên. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 cơ sở sản xuất giá đỗ ở xã Tân Thuận. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 3 tấn giá đỗ có dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Theo thông tin báo Dân Việt, kết quả điều tra xác định, từ ngày 14/1/2026 đến ngày 18/1/2026, hai cơ sở sản xuất giá đỗ do Phạm Thị T (sinh năm 1980) và Phạm Thị T (sinh năm 1984), đều trú tại xã Tân Thuận quản lý, đã sử dụng chất 6-benzylaminopurine – là chất không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm để kích thích sinh trưởng giá đỗ, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Hưng Yên: Khởi tố 2 nữ bị can, thu giữ gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm - Ảnh 2
thu giữ gần 3 tấn giá đỗ dùng chất cấm. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố các bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 1, Điều 317 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên phê chuẩn theo quy định.

Vụ án đang được Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng hóa chất sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Ninh Bình: Khởi tố người phụ nữ dùng hóa chất sản xuất 1,4 tấn giá đỗ

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện có gần 1.400 kg giá đỗ đựng trong 239 lu nhựa được Trần Thị Hạnh pha một loại hóa chất có tên gọi là “nước kẹo” để làm giá phát triển nhanh, mập, đẹp, dễ bán.

