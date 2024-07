Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, sau khi lo việc tang lễ, an táng cho H., mới đây gia đình đã lên tiếng chia sẻ thêm thông tin về cô gái xấu số. Gia đình nạn nhân cho biết, H. là cô gái hiền lành, ngoan ngoãn. Vì gia đình H. mở quán bia, thường hết khách vào lúc 2 giờ sáng nên việc H. thường xuyên thức đến sáng là điều bình thường.

H. là người kiếm tiền và giúp đỡ cho gia đình rất nhiều. Cô gái trẻ làm công việc bán hàng online. Trong mắt người thân, H. luôn yêu thương và quan tâm, chăm sóc mọi người. Đối với những người đã tiếp xúc, ai cũng khen H. lễ phép, biết điều. Sự ra đi của H. là mất mát rất to lớn với gia đình.

Tang lễ của H. đã được cử hành vào chiều qua (5/7) tại nhà tang lễ 125 Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ (huyện Thanh Trì, Hà Nội). Đông đảo người thân, bạn bè đã đến tiễn biệt cô gái trẻ về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Tang lễ của H. diễn ra vào chiều 5/7 - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 19h30 ngày 02/7, chị T.Q.H cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi (quận Tây Hồ). Đến khoảng 01h00 ngày 03/7, cả nhóm di chuyển về nhà 01 người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh (quận Long Biên).

Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang (SN 1994; trú tại: Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội), Đinh Xuân Sáng (SN 1984; trú tại: Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam) cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng.

Nghi phạm đang bỏ trốn là Đinh Xuân Sáng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18h00 ngày 03/7, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh.

Cơ quan chức năng yêu cầu Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu biết thông tin về đối tượng trên và ô tô Huyndai Aceent màu trắng BKS: 90A-18039 do đối tượng sử dụng, đề nghị người dân cung cấp thông tin cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội (Đ/c Hoàng Thế Hiển, Đội trưởng Đội Trọng án - SĐT: 0983304879) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.