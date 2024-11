Tối 16/11, công an TP Thuận An đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, làm rõ vụ tai nạn liên hoàn 4 xe trên đường ĐT743.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 16/11, Công an TP. Thuận An (Bình Dương) đang phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên tuyến ĐT.743.

Lực lượng công an xử lý hiện trường - Ảnh: Báo Người Lao Động

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ tối cùng ngày, người đàn ông điều khiển chiếc xe ô tô taxi màu xanh mang biển số TPHCM lưu thông trên tuyến ĐT.743. Khi xe đi tới đoạn gần vòng xoay An Phú (phường An Phú, TP. Thuận An) đã xảy ra va chạm với một chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển cùng chiều.

Chiếc taxi tiếp tục lao lên vỉa hè tông ngã cây xanh và biển báo giao thông, rồi chạy xuống đường tông vào một taxi khác đang đậu, ủi phương tiện này lao lên vỉa hè tông vào nhiều xe máy khác đang đậu.

Hai chiếc taxi hư hỏng - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, sau khi xảy ra va chạm, chiếc ô tô lao lên vỉa hè tông gãy một cây xanh bên đường. Chiếc ô tô tiếp tục tông vào một ô tô taxi màu xanh khác đang đậu trên vỉa hè cùng chiếc xe máy. Vụ tai nạn làm 2 ô tô biến dạng, hai xe máy nằm giữa đường, một cây xanh và biển báo giao thông bị gãy đổ.

Theo các nhân chứng, vụ tai nạn chỉ có một người đi xe máy bị thương nhẹ. Tài xế lái ô tô gây tai nạn bước ra khỏi xe trong tình trạng không tỉnh táo và được cơ quan chức năng đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

