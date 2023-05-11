Qua xác minh ban đầu xác định, khoảng 12h ngày 9/5, nhà trai ở xã Phụng Thượng đến đón nhà gái ở xã Hiệp Thuận. Lúc này, N.N.L (SN 2007, trú thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) thuộc bên nhà gái có xích mích với nhóm thanh niên nhà trai nhưng được mọi người kịp thời can ngăn, hòa giải.

Theo thông tin từ báo Công Lý, ngày 11/5, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Thị Bích (SN 1996, trú tại huyện Phúc Thọ) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ trọng án xảy ra tại đám cưới trên địa bàn xã Phụng Thượng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Thấy vậy, Hồ Thị Bích (SN 1996) là em họ của Nguyễn Khai Vũ đã dùng dao gấp đâm Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Văn Năng, Khuất Văn Phúc. Hậu quả, Hùng tử vong tại bệnh viện, Năng bị thương vùng thắt lưng, Phúc bị chấn thương bụng kín, rách gan, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sau đó, khi nhà trai đón dâu ở nhà gái về xã Phụng Thượng, mâu thuẫn tiếp tục xảy ra và N.N.L bị một thanh niên trong nhóm nhà trai đấm vào mặt. Lúc này, Nguyễn Khai Vũ (SN 2004, trú thôn Hiệp Lộc 2, xã Hiệp Thuận) vào can, dùng tay đẩy vào cổ một thanh niên đánh L. thì bị Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2003), Đỗ Văn Năng (SN 2007), Khuất Văn Phúc (SN 2002, cùng trú tại xã Phụng Thượng) và một nhóm thanh niên lao vào đánh.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực hiện các biện pháp điều tra theo quy định.

Hiện trường vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Sau khi vụ việc thương tâm xảy ra, chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam, bà T. (một người họ hàng với nạn nhân tử vong tên Hùng) cho biết, từ khi xảy ra sự việc cho tới nay, mẹ của Hùng (chị Tĩnh) chỉ nằm ở giường, không ăn uống gì, thi thoảng tỉnh dậy lại gào khóc gọi tên con.

"Bố cháu Hùng mất từ năm cháu mới 9 tuổi. Hơn chục năm nay, chỉ có mỗi hai mẹ con sống với nhau. Trước đây mẹ cháu Hùng chỉ làm ruộng nhưng vài năm nay thì hai mẹ con cùng đi làm thuê cho một xưởng mộc ở huyện Thạch Thất" - bà T. cho hay.

Bà T. cho biết thêm, hồi bé Hùng học rất giỏi nhưng vì gia đình không có điều kiện nên cháu không thi đại học mà chỉ học hết phổ thông rồi đi làm thuê, kiếm tiền về phụ giúp mẹ trả nợ (nợ tiền xây nhà).

"Tháng trước, gia đình tôi vừa đi nói chuyện người lớn với nhau để cháu nó lấy vợ. Hai bên gia đình đều đã thống nhất đến tháng 10/2023 sẽ tổ chức đám cưới cho 2 cháu... Thế mà cháu chưa kịp có vợ đã bị người ta sát hại. Đau xót quá" - bà T. chia sẻ.

Nhiều người là hàng xóm nhà nạn nhân đều đánh giá Hùng là một người ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ làm ăn.