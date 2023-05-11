Hé lộ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn tại đám cưới khiến cô gái dùng dao đâm 3 người thương vong

Đời sống 11/05/2023 15:58

Cô gái thuộc bên nhà gái có xích mích với nhóm thanh niên nhà trai nhưng được mọi người kịp thời can ngăn, hòa giải. Sau đó, khi nhà trai đón dâu ở nhà gái về xã Phụng Thượng, mâu thuẫn tiếp tục xảy ra

Theo thông tin từ báo Công Lý, ngày 11/5, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Thị Bích (SN 1996, trú tại huyện Phúc Thọ) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ trọng án xảy ra tại đám cưới trên địa bàn xã Phụng Thượng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Qua xác minh ban đầu xác định, khoảng 12h ngày 9/5, nhà trai ở xã Phụng Thượng đến đón nhà gái ở xã Hiệp Thuận. Lúc này, N.N.L (SN 2007, trú thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ) thuộc bên nhà gái có xích mích với nhóm thanh niên nhà trai nhưng được mọi người kịp thời can ngăn, hòa giải.

Sau đó, khi nhà trai đón dâu ở nhà gái về xã Phụng Thượng, mâu thuẫn tiếp tục xảy ra và N.N.L bị một thanh niên trong nhóm nhà trai đấm vào mặt. Lúc này, Nguyễn Khai Vũ (SN 2004, trú thôn Hiệp Lộc 2, xã Hiệp Thuận) vào can, dùng tay đẩy vào cổ một thanh niên đánh L. thì bị Nguyễn Mạnh Hùng (SN 2003), Đỗ Văn Năng (SN 2007), Khuất Văn Phúc (SN 2002, cùng trú tại xã Phụng Thượng) và một nhóm thanh niên lao vào đánh.

Thấy vậy, Hồ Thị Bích (SN 1996) là em họ của Nguyễn Khai Vũ đã dùng dao gấp đâm Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Văn Năng, Khuất Văn Phúc. Hậu quả, Hùng tử vong tại bệnh viện, Năng bị thương vùng thắt lưng, Phúc bị chấn thương bụng kín, rách gan, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Phúc Thọ đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực hiện các biện pháp điều tra theo quy định.

Hé lộ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn tại đám cưới khiến cô gái dùng dao đâm 3 người thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Sau khi vụ việc thương tâm xảy ra, chia sẻ với Phụ nữ Việt Nam, bà T. (một người họ hàng với nạn nhân tử vong tên Hùng) cho biết, từ khi xảy ra sự việc cho tới nay, mẹ của Hùng (chị Tĩnh) chỉ nằm ở giường, không ăn uống gì, thi thoảng tỉnh dậy lại gào khóc gọi tên con. 

"Bố cháu Hùng mất từ năm cháu mới 9 tuổi. Hơn chục năm nay, chỉ có mỗi hai mẹ con sống với nhau. Trước đây mẹ cháu Hùng chỉ làm ruộng nhưng vài năm nay thì hai mẹ con cùng đi làm thuê cho một xưởng mộc ở huyện Thạch Thất" - bà T. cho hay.

Bà T. cho biết thêm, hồi bé Hùng học rất giỏi nhưng vì gia đình không có điều kiện nên cháu không thi đại học mà chỉ học hết phổ thông rồi đi làm thuê, kiếm tiền về phụ giúp mẹ trả nợ (nợ tiền xây nhà).

"Tháng trước, gia đình tôi vừa đi nói chuyện người lớn với nhau để cháu nó lấy vợ. Hai bên gia đình đều đã thống nhất đến tháng 10/2023 sẽ tổ chức đám cưới cho 2 cháu... Thế mà cháu chưa kịp có vợ đã bị người ta sát hại. Đau xót quá" - bà T. chia sẻ.

Nhiều người là hàng xóm nhà nạn nhân đều đánh giá Hùng là một người ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ làm ăn. 

Xót xa hoàn cảnh của nạn nhân bị đâm tử vong khi đi dự đám cưới: Là trụ cột gia đình, chuẩn bị cưới vợ

Xót xa hoàn cảnh của nạn nhân bị đâm tử vong khi đi dự đám cưới: Là trụ cột gia đình, chuẩn bị cưới vợ

Tối 8/5, Hùng cùng bạn gái đi đám cưới một người bạn ở trong thôn, sau đó nhóm của Hùng có xảy ra mâu thuẫn với cô gái tên H.

Xem thêm
Từ khóa:   cô gái đâm 3 người thương vong cô gái đâm chết người đâm chết người tại lễ cưới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 21 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới