Hàng nghìn người hốt hoảng, tháo chạy khỏi đám cháy tại siêu thị Lotte Mart quận 7

Đời sống 23/12/2023 09:13

Sáng 23/12, Công an Quận 7, TP.HCM đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy tại siêu thị Lotte Mart khiến 1000 hoảng hốt, thoát ra ngoài.

Dẫn theo thông tin từ VOV, thông tin ban đầu vụ cháy xảy ra vào khoảng 21h18 tối 22/12, tại gian hàng tầng 1 của siêu thị Lotte Mart trên đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7 bỗng nhiên bốc cháy khiến nhiều người đang vui chơi, mua sắm tại đây tháo chạy trong hoảng loạn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Quận 7 nhanh chóng có mặt dập tắt hoàn toàn đám cháy ngay sau đó.

Hàng nghìn người hốt hoảng, tháo chạy khỏi đám cháy tại siêu thị Lotte Mart quận 7 - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy siêu thị Lotte Mart ở TP.HCM, khiến nhiều người đang vui chơi, mua sắm một phen hoảng sợ, tháo chạy - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, bước đầu, nguyên nhân được xác định là do chập điện máy hút khói tại khu vực bếp của gian hàng Lotteria nằm tại tầng trệt của siêu thị.

Hàng nghìn người hốt hoảng, tháo chạy khỏi đám cháy tại siêu thị Lotte Mart quận 7 - Ảnh 2
Vụ cháy được xác định là do chập điện máy hút khói tại khu vực bếp của gian hàng Lotteria nằm tại tầng trệt của siêu thị - Ảnh:  Pháp Luật TP.HCM

Cũng theo đơn vị này, thời điểm xảy ra vụ cháy siêu thị có khoảng 1000 người và tất cả đều thoát ra an toàn.

Phòng PC07 cũng thông tin, trong ngày 22-12 trên địa bàn TP xảy ra ba vụ cháy tại TP Thủ Đức, quận 7 và huyện Nhà Bè. Nguyên nhân chủ yếu là do sự cố hệ thống chập điện và đốt cỏ rác gây cháy lan.

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