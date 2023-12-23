Về thưởng tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất là 192 triệu đồng, thuộc về Công ty TNHH MTV Kinh đô miền Bắc (Km 22 Quốc lộ 5A-Thị trấn Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên) chuyên sản xuất bánh từ bột. Mức thưởng tết Dương lịch thấp nhất là 100.000 đồng.

Theo báo Dân Trí đưa tin, theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên, từ khảo sát 125 doanh nghiệp cho thấy, thu nhập bình quân của người lao động là 8.2 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, một số công ty trong Khu công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thưởng trên 50 triệu đồng cho công nhân, lao động như Công ty TNHH Ochai Việt Nam, Công ty TNHH Wassenburg Medical Việt Nam.

Tại Hưng Yên, dự kiến thưởng tết Nguyên đán cao nhất là 300 triệu đồng thuộc về Công ty cổ phần tập đoàn Merap (thôn Bá Khê, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, Hưng Yên). Công ty này chuyên sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.

Nhiều người lao động có mức thưởng "khủng". Ảnh minh họa: Internet

Theo báo cáo của 267 doanh nghiệp với 132.055 người lao động qua các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, người lao động có mức lương cao nhất là 341,456 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cho biết, dự kiến mức thưởng cao nhất dịp tết Dương lịch là 80 triệu đồng, trong khi mức này ở dịp tết m lịch là 130 triệu đồng.

Dù chưa đến hạn chót, song nhiều doanh nghiệp đã công bố tiền lương, thưởng Tết. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương đang tổng hợp tình hình, báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bên cạnh thưởng Tết bằng tiền mặt, cũng có những doanh nghiệp thưởng bằng sản phẩm, thưởng bằng vàng động viên người lao động. Đặc biệt, Công ty TNHH Apparel Far Eastern Việt Nam, khu công nghiệp VSIP (ở thành phố Thuận An, Bình Dương) thưởng Tết cho người lao động 1 tháng lương.

Bên cạnh đó, công ty đã quyết định tặng quà tri ân 24 người lao động thâm niên 15 năm làm việc gắn bó với công ty, mỗi phần quà gồm 1 chỉ vàng, thư cảm ơn và hoa.

Theo quy định pháp luật, thưởng Tết căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp. Dù không có quy định bắt buộc về khoản tiền này, song dịp cuối năm, doanh nghiệp đều cố gắng thưởng cho người lao động. Họ coi đây là điều động viên, tri ân kịp thời đến người lao động.

Theo báo Người Lao Động đưa tin, LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM, đến nay đã có 70/178 doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên trên địa bàn quận thông tin về kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho người lao động.

Theo đó, mức thưởng Tết bình quân của người lao động là gần 8 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất là 250 triệu đồng/người, mức thưởng thấp nhất là 1 triệu đồng/người. Nơi có mức thưởng cao nhất hiện nay là 250 triệu đồng/người; nơi có mức thưởng thấp nhất (1 triệu đồng/người) thuộc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc, bị sụt giảm đơn hàng.

So với năm 2023, mức thưởng bình quân cho người lao động của doanh nghiệp có vốn nước ngoài giảm gần 400.000 đồng, còn các doanh nghiệp trong nước duy trì mức thưởng bằng với năm ngoái. Cá biệt có nơi mức thưởng Tết giảm từ 50 - 70%, số ít doanh nghiệp có tăng mức thưởng nhưng không đáng kể.

Bên cạnh thưởng Tết, các doanh nghiệp cũng đã công bố lịch nghỉ Tết; Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp cũng dự kiến chăm lo cho đoàn viên, người lao động mức 150.000 - 1,5 triệu đồng/người.

Qua nắm tình hình cho thấy hiện nay các doanh nghiệp đang tập trung tìm nguồn đơn hàng để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất nhằm đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Phần lớn các doanh nghiệp chỉ mới tính toán các phương án liên quan đến lương, thưởng Tết cho người lao động và chưa có phương án chính thức.