Bước đầu tại cơ quan Công an, Hòa và Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đây chình là 2 đối tượng đã giao cấu với bé gái 14 tuổi tại phòng trọ vào rạng sáng 16/12.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi" xảy ra ngày 16/12/2023, tại khu 5, phường Ka Long; đồng thời bắt giữ 2 nam thanh niên gây ra sự việc trên.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái tiếp nhận từ Công an phường Ka Long (cùng TP. Móng Cái) về tin tố giác của cháu T. (SN 27/6/2009; đăng ký hộ khẩu thường trú tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng ninh) tố cáo 2 nam thanh niên tên Vũ và Hòa (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) có hành vi xâm phạm tình dục mình vào rạng sáng 16/12/2023 tại phòng trọ thuộc khu 5, phường Ka Long.

Chân dung 2 nam thanh niên bị công an bắt giữ khi giao cấu với bé gái 14 tuổi - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ Pháp Luật Plus, ngay sau khi tiếp nhận, Cơ quan điều tra đã tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, và đưa cháu T đi khám và giám định tại Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Ninh.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 17/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”, đồng thời xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh làm rõ.

Đến 19 giờ ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Móng Cái đã bắt khẩn cấp Hòa và Vũ. Bước đầu tại cơ quan Công an, Hòa và Vũ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái đang củng cố hồ sơ, tài liệu để điều tra, làm rõ vụ việc.

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