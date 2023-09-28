Bơi qua dòng nước lũ chảy xiết để trở về nhà, hai vợ chồng ông Lộc Văn V (ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị lũ cuốn trôi, người vợ còn mất tích chưa tìm thấy.

Theo báo Giao Thông đưa tin, sáng 28/9, tin từ UBND huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm bà Lò Thị T mất tích hôm 27/9 do bị lũ cuốn trôi. Theo báo cáo, khoảng 12h45 ngày 27/9, vợ chồng ông Lộc Văn V (SN 1979) và vợ là bà Lò Thị T (SN 1978, ngụ bản Lầu, xã Sơn Hà) trên đường đi làm ruộng thì nước lũ qua suối Chăng (bản Lầu) dâng cao.

Ông V sau đó đã bơi được vào bờ, còn bà T bị nước lũ cuốn trôi. Lực lượng chức năng tìm kiếm bà T. Ảnh: VietNamnet. Lúc này, vợ chồng ông V đã dùng cây luồng làm phao để qua suối, tuy nhiên do nước lũ dâng chảy xiết đã cuốn trôi cả hai vợ chồng khoảng 40m. Ông V sau đó đã bơi được vào bờ, còn bà T bị nước lũ cuốn trôi. Đến sáng 28/9, bà T vẫn chưa được tìm thấy. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm nhưng đến sáng ngày 28/9 vẫn chưa có kết quả.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: Báo Giao Thông. Theo báo Công Lý đưa tin trước đó, tối ngày 26/9, ông Cao Ngọc T. (ngụ xã Bình Lương, Như Xuân) đi đánh cá cũng bị nước lũ cuốn mất tích. Ông T và 5 người trong xã cùng nhau vào khu vực khe Hận (thuộc Vườn quốc gia Bến En) để đánh cá. Đến 2h sáng 27/9, trên đường trở về ông T bơi qua suối thì bị nước cuốn trôi mất tích. Ông Lê Đức Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Lương cho biết tới sáng nay 28/9, ông T vẫn chưa được tìm thấy, trong khi 5 người đi cùng ông T đã về nhà an toàn vào chiều 27/9. Tối ngày 26/9, ông Cao Ngọc T. (ngụ xã Bình Lương, Như Xuân) đi đánh cá cũng bị nước lũ cuốn mất tích. Ảnh: Báo Công Lý. Tình hình mưa lớn trên diện rộng trong những ngày qua ở Thanh Hoá đã gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy, sạt lở nghiêm trọng. Tổng diện tích lúa đang bị ngập 2/3 thân cây khoảng 891,6 ha; trong đó: huyện Thạch Thành 97,5 ha; huyện Vĩnh Lộc 1,5 ha; huyện Ngọc Lặc 25,4 ha; huyện Như Thanh 2,15 ha; huyện Cẩm Thuỷ 19,4 ha; huyện Hà Trung 650 ha; huyện Như Xuân 55 ha; huyện Thường Xuân 40,65 ha. Ở Thanh Hóa nhiều đập tràn bị ngập cục bộ gây thiệt hại lớn về tài sản. Ảnh: VietNamNet. Diện tích rau màu và các cây trồng khác bị ngập khoảng 520,69 ha; trong đó: huyện Hoằng Hoá 65 ha; huyện Vĩnh Lộc 152,94 ha; huyện Ngọc Lặc 36,3 ha; huyện Như Thanh 45,5 ha; huyện Nông Cống 61 ha; huyện Cẩm Thuỷ 132 ha; huyện Thường Xuân 27,95 ha...

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