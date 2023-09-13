Theo ông Phàng Phủ Seng, Chủ tịch UBND xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai xác nhận có nhất 7 người thiệt mạng và mất tích do mưa lũ vào đêm 12/9 trên địa bàn.

Lượng mưa đêm 12/9 và sáng sớm nay (13/9) tại điểm Trung Chải, Sa Pa là 142mm. Mưa to nhất vào khoảng 19h - 20h ngày 12/9, với lượng mưa 88mm trong 1 giờ _ Theo VTV News. Theo báo Dân Việt đưa tin, tối ngày hôm qua (12/9), trận mưa lớn kéo dài từ khoảng 19 giờ đến hơn 21 giờ đã khiến mực nước đầu nguồn dâng cao, xảy ra lũ quét gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân tại thôn Nậm Than, Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa.

Thôn Nậm Than, Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa sau trận mưa lũ. Ảnh: Báo Dân Việt. Theo lãnh đạo xã Liên Minh, tính đến thời điểm này đã có 2 người tử vong được tìm thấy do bị lũ cuốn trôi tại thôn Nậm Than và 4 người mất tích tại 2 thôn Nậm Than, Nậm Cang. Danh tính các nạn nhân gồm: 2 người chết do lũ cuốn trôi là ông Vù A Nguyên (sinh năm 1999) và ông Vù A Giả (sinh năm 1991) và người mất tích gồm: Ông Vù A Giáp (sinh năm 1986); Sùng A Dính (sinh năm 1990); Tẩn Vần Phấu (sinh năm 1979); Lê Đức Khoa (sinh năm 1971). Anh Vàng A Xay, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Than, xã Liên Minh cho biết: Trận mưa lớn tối qua đã khiến lũ lớn đầu nguồn đổ về làm toàn bộ trại cá hồi của thôn bị cuốn trôi. Đau buồn hơn khi có 4 người dân của thôn đang trông cá ở trại cũng bị lũ cuốn, trong đó, có 2 người đã được tìm thấy, 2 người đang mất tích.

Còn tại huyện Bát Xát (Lào Cai) trận mưa lớn tối qua cũng khiến 1 người dân tại thôn Suối Chảy, xã Phìn Ngan bị mất tích, hiện các lượng lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm. Nạn nhân được xác định là Lý.Ph.Nh. (60 tuổi). Khu vực nuôi cá hồi của người dân tan hoang sau trận lũ. Ảnh: Báo Dân Việt. Theo VTV News đưa tin, tối 12/9, nước lũ lên nhanh gây tắc 2 tuyến đường từ thành phố Lào Cai đi Sa Pa là Quốc lộ 4D và đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa. Khoảng 21h cùng ngày, tại khu vực Km135+400 Quốc lộ 4D, đoạn thuộc địa phận xã Đồng Tuyển (thành phố Lào Cai), nước suối Ngòi Đum dâng cao đã khiến đoạn đường dài khoảng 300m bị ngập sâu, nhiều phương tiện không thể lưu thông. Trên đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi Sa Pa cũng ngập đoạn đường dài khoảng 100m, các phương tiện không thể đi qua khu vực ngập. Đêm qua, lực lượng chức năng đã tổ chức phân luồng. Người dân cũng tích cực gạt bùn đất để thông hoàn toàn 2 tuyến ngay trong đêm. Đêm 12/9, rạng sáng 13/9, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa giông. Mưa to nhất xảy ra ở vùng núi Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái. Lượng mưa trong 8 tiếng qua có những điểm vượt 100mm. Dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn trong ngày 13/9 và ngày 14/9 tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Hình ảnh trận mưa lũ kinh hoàng tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh (Sa Pa, Lào Cai):



Thương tâm: 2 dì cháu bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi hái măng, hiện chỉ tìm thấy thi thể người dì 2 dì cháu không may bị nước lũ cuốn trôi trên đường đi hái măng. Hiện đã tìm thấy thi thể người dì, còn cháu nhỏ 7 tuổi vẫn đang mất tích.

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