Thôn Nậm Than, Nậm Cang, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa sau trận mưa lũ. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo lãnh đạo xã Liên Minh, tính đến thời điểm này đã có 2 người tử vong được tìm thấy do bị lũ cuốn trôi tại thôn Nậm Than và 4 người mất tích tại 2 thôn Nậm Than, Nậm Cang. Danh tính các nạn nhân gồm: 2 người chết do lũ cuốn trôi là ông Vù A Nguyên (sinh năm 1999) và ông Vù A Giả (sinh năm 1991) và người mất tích gồm: Ông Vù A Giáp (sinh năm 1986); Sùng A Dính (sinh năm 1990); Tẩn Vần Phấu (sinh năm 1979); Lê Đức Khoa (sinh năm 1971).

Anh Vàng A Xay, Bí thư Chi bộ thôn Nậm Than, xã Liên Minh cho biết: Trận mưa lớn tối qua đã khiến lũ lớn đầu nguồn đổ về làm toàn bộ trại cá hồi của thôn bị cuốn trôi. Đau buồn hơn khi có 4 người dân của thôn đang trông cá ở trại cũng bị lũ cuốn, trong đó, có 2 người đã được tìm thấy, 2 người đang mất tích.