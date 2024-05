Từ ngày 26 đến 31-3-2023, ông này nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 2-5, VKSND quận 12 (TP HCM) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Văn Giỏi (SN 1950, ngụ quận 12) về tội "Hành hạ người khác".

Theo cáo trạng, ông Huỳnh Văn Giỏi được Quỹ Trăng Khuyết (mô hình doanh nghiệp xã hội) giao nhiệm vụ trông coi, lo việc ăn uống cho 14 cụ già neo đơn tại cơ sở quận 12.

Sự việc cụ bà bị hành hạ tại quận 12 được người dân ghi hình. Ảnh: Dân Trí

Tháng 8-2022, cụ V.T.T (SN 1938) được tiếp nhận và đưa vào Quỹ Trăng Khuyết - cơ sở quận 12. Từ ngày 26 đến 31-3-2023, ông Giỏi nhiều lần quát tháo, chửi bới và dùng tay kéo lê, dùng chân đá vào người cụ T.

Sự việc được người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc. Sau đó, Quỹ Trăng Khuyết đã chuyển cụ T. đến cơ sở chăm sóc khác trong hệ thống của mình.

Cũng theo Báo Dân Trí, làm việc với cơ quan điều tra, bị can Giỏi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả xem xét dấu vết thân thể cụ T., cơ quan điều tra không ghi nhận thương tích.

Truy tố người đàn ông hành hạ cụ già 86 tuổi. Ảnh: NLĐ

Kết luận giám định pháp y tâm thần ghi nhận: Trước, trong, sau khi bị Giỏi hành hạ và tại thời điểm giám định, cụ T. bị bệnh sa sút trí tuệ nặng do tuổi già. Cụ T. bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Ngày 24-5-2023, Công an quận 12 đã vào cuộc và nhanh chóng thu thập chứng cứ, tài liệu, hồ sơ liên quan vụ hành hạ này. Đến ngày 10-6-2023, Công an quận 12 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Huỳnh Văn Giỏi về tội "Hành hạ người khác".

Xác minh thông tin: Người từng ở với cô gái tử vong trên sofa là người đàn ông nước ngoài? Nạn nhân mua căn hộ này cách đây khoảng 2 năm. Năm 2022 căn nhà này có hai người ở, hiện đang được điều tra danh tính. Khi cô gái mất, người cùng tầng không nghe mùi quá khó chịu và vẫn đang được tìm hiểu nguyên nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-oi-tuong-4-ngay-lien-tiep-hanh-ha-cu-ba-86-tuoi-o-quy-trang-khuyet-nghe-en-au-xot-xa-en-ay-671751.html