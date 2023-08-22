Hai thủ khoa toàn quốc khối A00 trượt nguyện vọng 1: Lý do là gì?

Đời sống 22/08/2023 19:52

Với số điểm 29,35 khối A00 (Toán, Lý, Hóa), hai thủ khoa toàn quốc vẫn không trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành Khoa học máy tính, Đại học Bách khoa Hà Nội.

 

Theo thông tin từ VnExpress, chiều 22/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn của 52 ngành đào tạo theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp. Ngành Khoa học máy tính (IT1) lấy 29,42 điểm, cao nhất năm nay.

Công thức tính điểm chuẩn của ngành này như sau: (Toán x 2 + Môn 2 + Môn 3) x 3/4 + Điểm ưu tiên. Ngành này chấp nhận tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) và A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh).

Nguyễn Mạnh Thắng (cựu học sinh trường THPT chuyên Bắc Giang) và Nguyễn Mạnh Hùng (cựu học sinh THPT Trưng Vương, Hưng Yên) là thủ khoa tổ hợp A00, cùng đặt nguyện vọng 1 vào ngành Khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong đó, Thắng đạt 9,75 Vật lý, 10 Hóa; còn Hùng đạt 10 Lý và 9,75 Hóa. Cả hai cùng đạt 9,6 điểm Toán, tổng 29,35.

Với công tính trên, điểm xét tuyển vào ngành Khoa học máy tính của Thắng và Hùng là 29,21. Theo công thức tính điểm ưu tiên của năm nay, Hùng và Thắng chỉ có thêm khoảng 0,05 điểm cộng, chưa đủ giúp các em trúng tuyển.

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Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, lý giải vì sao hai thủ khoa khối A00 không trúng tuyển nguyện vọng 1, theo đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, năm nay, ngoài điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục dành chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tài năng và xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy để tuyển sinh ngành Khoa học Máy tính cùng nhiều ngành khác.

Số chỉ tiêu cho những phương thức nói trên cũng đã chiếm tương đối, do đó chỉ còn một số chỉ tiêu cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, ngành Khoa học Máy tính có môn Toán nhân hệ số 2, đã có những thí sinh điểm Toán cao hơn, thậm chí có thí sinh đạt 10 điểm môn Toán cùng đăng ký xét tuyển. Từ đó, tăng sự cạnh tranh ở ngành này. Trước đó, năm 2022, Đại học Bách khoa Hà Nội không xét điểm thi tốt nghiệp THPT ở ngành Khoa học Máy tính.

Nguyễn Mạnh Thắng cho biết ngành Khoa học máy tính năm nay lấy 29,42 điểm. Điểm của em không đỗ vào nguyện vọng 1 mà trúng tuyển vào nguyện vọng 2 Kỹ thuật máy tính nên hơi buồn với kết quả này dù biết điểm chuẩn ngành này luôn cao.

Thắng cho biết, với điểm số 29,35, em đã đăng ký 4 nguyện vọng xét tuyển và đều là những ngành học của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong đó, nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất vào ngành Khoa học máy tính (IT1); nguyện vọng 2 là Kỹ thuật máy tính (IT2); nguyện vọng 3 là Tự động hóa; nguyện vọng 4 là ngành Cơ điện tử - ngành học này Thắng cũng đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm vào trường theo phương thức xét tuyển tài năng.

 

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