Hải Phòng: Cháy lớn ở xưởng sản xuất đồ gỗ nội thất, lửa bốc lên ngùn ngụt, nhiều tài sản bị thiêu trụi

Theo VTC News đưa tin, tối 31/10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, đến khoảng 19h15 cùng ngày, lực lượng chức năng huyện An Dương và các đơn vị khác đã dập tắt hoàn toàn đám cháy nhà xưởng sản xuất nội thất, xảy ra tại xã An Đồng.

Trước đó, hồi 18h11, Trung tâm 114 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hải Phòng nhận tin báo xưởng sản xuất của Công ty TNHH sản xuất nội thất SK-ONE bị cháy.