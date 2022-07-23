Hai đối tượng nhiều lần tạt sơn vào quán ăn ở TP.HCM đã bị công an bắt giữ

Đây là hai nghi phạm đã 3 lần tạt sơn vào quán ăn của ông H. (57 tuổi) trên đường Tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Theo thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 22/7, Công an quận Bình Tân TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Lê Minh Thiện (22 tuổi, ngụ quận 1) và Kiên Nguyễn Việt Ân (19 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an quận Bình Tân TP.HCM đã bắt tạm giam Phạm Lê Minh Thiện (22 tuổi, ngụ quận 1) và Kiên Nguyễn Việt Ân (19 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản

Theo Báo Thanh Niên, ngày 19 tháng 7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) Công an Q.Bình Tân đã mật phục bắt quả tang Thiện và Ân dùng sơn đỏ tạt vào nhà dân trên đường Tỉnh Lộ 10, Q.Bình Tân.

Theo điều tra, Thiện không có nơi ở cố định, thường la cà ngủ tại các quán game. Thiện lên mạng xã hội Zalo tham gia vào nhóm có tên “Nợ xấu TP.Hồ Chí Minh” và kết bạn với tài khoản tên “Nguyễn Văn Nam”. Thiện được người này thuê tạt sơn nhà ông L.V.H (57 tuổi) trên đường Tỉnh Lộ 10 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM) với tiền công 1 triệu đồng/lần.

2 đối tượng đã 3 lần tạt sơn vào nhà ông L.V.H Ảnh: Báo Thanh Niên

Cụ thể, sau khi nhận lời tạt sơn thuê, rạng sáng ngày 14 và 15/7, Thiện mua nước sơn đỏ pha với xăng rồi cùng Ân đi xe máy đến quán của ông H.. Tại đây, Thiện tạt sơn vào cửa quán ăn, còn Ân dùng điện thoại ghi hình lại để chuyển cho tài khoản "Nguyễn Văn Nam" nhận tiền công. Số tiền nhận được, cả hai chia nhau tiêu xài cá nhân.

Từ tin báo của chủ quán, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Tân vào cuộc điều tra và bố trí lực lượng mật phục, theo dõi. Đến rạng sáng ngày 19 tháng 7, Ân cùng Thiện tiếp tục chạy xe máy đến tạt sơn vào nhà ông H. thì bị lực lượng chức năng mật phục bắt giữ.

Qua kiểm tra, cả hai dương tính với ma túy. Chủ nhà là ông L.V.H cho biết vợ ông có nợ nần ngoài xã hội và mất khả năng thanh toán, hiện vợ ông đã bỏ đi không biết nơi ở. Kết quả định giá cho thấy thiệt hại của nhà ông H. do tạt sơn là hơn 5 triệu đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra.