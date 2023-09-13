Hà Nội yêu cầu rà soát 100% chung cư mini sau vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo TP Hà Nội, lực lượng Công an TP, quận Thanh Xuân đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo, thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn.

Dẫn theo thông tin từ Báo Người Lao Động, vụ cháy chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ xảy ra vào hồi hơn 23 giờ ngày 12-9. Ngôi nhà có diện tích khoảng 200 m2, cao 9 tầng, 1 tum, là nơi cư trú của khoảng 150 người.

Vụ cháy được cho là xuất phát từ tầng 1 chung cư mini, nơi để xe máy của người dân - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để kiểm tra tình hình, ngay sau đó đã họp với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan thành phố chỉ đạo các biện pháp hỗ trợ người dân, điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Ngoài các khoản hỗ trợ về tiền, các nạn nhân vụ cháy còn được chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương hỗ trợ nơi ở tạm.

Thăm hỏi và trao tặng hỗ trợ cùng những đồ dùng thiết yếu cho các nạn nhân đang ở tạm cư tại nhà số 5C, ngách 68, ngõ 29, phố Khương Hạ (tổ dân phố 18, phường Khương Đình), Bí thư Thành ủy chia sẻ với những mất mát của các gia đình; động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn.

Thông tin nhanh với bà con về các biện pháp hỗ trợ của thành phố đối với các nạn nhân, Bí thư Hà Nội khẳng định TP sẽ luôn ở bên các gia đình, tạo điều kiện để các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống, trong đó hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà trong vòng 6 tháng.

Trước mắt, TP Hà Nội huy động các lực lượng để hỗ trợ tốt nhất các nhu cầu thiết yếu cho các hộ dân, chăm sóc bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện, hỗ trợ lo hậu sự cho người mất...

Theo thông tin từ Báo Tri thức và Cuộc sống, đối với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Hà Nội giao hai đơn vị phối hợp với UBND quận Thanh Xuân và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn; đặc biệt các nạn nhân là học sinh đang theo học tại các trường của thành phố.

UBND quận Thanh Xuân được yêu cầu báo cáo cấp ủy cùng cấp, phối hợp với Công an Thành phố làm rõ nguyên nhân vụ cháy, kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan (nếu có), báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố trong tháng 9.

Hà Nội rà soát chung cư mini sau vụ cháy nghiêm trọng - Ảnh: Báo Tri thức và Cuộc sống.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát 100% cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là chung cư mini; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự xây dựng, PCCC theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng cần hướng dẫn chủ hộ gia đình, chủ cơ sở khắc phục ngay các tồn tại vi phạm về PCCC, đặc biệt là các hành vi vi phạm dẫn đến cháy lớn, cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đồng thời, báo cáo đề xuất giải pháp, biện pháp xử lý, khắc phục trước ngày 30/10.