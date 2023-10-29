Hà Nội: Cứu sống nam thanh niên 29 tuổi nhảy từ cầu Nhật Tân

Sau 10 phút, Lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời cứu thành công một nam thanh niên 29 tuổi đã nhảy cầu Nhật Tân và đưa đi cấp cứu.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 7h ngày 29/10, Đội PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) nhận tin từ Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 có người nhảy cầu Nhật Tân.

Thanh niên trong vụ nhảy cầu là N.D.K (sinh năm 1994, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Báo Tiền Phong.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 7 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường, đồng thời báo cáo Ban Chỉ huy Công an quận xin chi viện Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố; Đội Điều tra Tổng Hợp Công an quận, Công an phường Phú Thượng, đến để phối hợp tìm kiếm nạn nhân; thông tin cho các đơn vị liên quan, duy trì an ninh trật tự tại hiện trường.

Lực lượng chức năng cũng điều tiết, phân luồng phương tiện dưới sông cũng được đảm bảo, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Rất động người hiếu kỳ dừng lại trên cầu để theo dõi. Ảnh: VOV.

Theo VOV đưa tin, sau khoảng 10 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã khéo léo tiếp cận vị trí của nạn nhân, sử dụng phao cứu sinh đưa người này an toàn trở vào bờ. Đồng thời, Công an quận Tây Hồ liên hệ người nhà cùng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và cứu người thanh công. Ảnh: VOV.

Nam thanh niên nhảy cầu được cứu sống là N.D.K (sinh năm 1994, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Hiện vụ việc đang được các cơ quan làm rõ.

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