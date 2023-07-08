Hà Nội: Cận cảnh hiện trường căn nhà 6 tầng bốc cháy ngùn ngụt, 3 trẻ em kẹt trong ngọn lửa

Sáng 8/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, trên địa bàn quận Đống Đa đang xảy ra vụ cháy có 3 trẻ mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 5h22 ngày 8/7, tại ngôi nhà 6 tầng ở số 12, ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, xảy ra cháy. Ngôi nhà cháy nằm sâu trong ngõ Thổ Quan - Ảnh: Báo Dân trí Ngay khi phát hiện, người dân trình báo công an. Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Đống Đa, Hai Bà Trưng; Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2 điều 8 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sỹ xuống hiện trường dập lửa. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà dân kết hợp với kinh doanh làm móng tay móng chân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC lập trạm tiếp ô xy tại chỗ để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn - Ảnh: VietNamNet Nhận định ban đầu từ cảnh sát, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 5 ngôi nhà rồi lan xuống tầng 2. Thời điểm xảy ra cháy có 3 trẻ em bị mắc kẹt trong nhà. Theo nguồn tin từ VietNamNet, đến 6h37, đám cháy đã được khống chế, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm người bị nạn. Tới 7h12 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, quá trình tìm kiếm các khu vực cháy trong nhà dân chưa phát hiện người bị nạn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường - Ảnh: Báo Dân trí Tuy nhiên, đến gần 9h sáng, khói đen vẫn bốc lên nghi ngút từ bên trong nhà bị cháy. Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa, 2 xe cấp cứu cùng nhiều nhân viên y tế được điều động đến hiện trường. Nhân viên y tế túc trực bên ngoài - Ảnh: Báo Dân trí Anh Lê Trung V. (hàng xóm với gia đình nạn nhân) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bên trong ngôi nhà 6 tầng chỉ có 3 người con ở nhà, còn bố mẹ các cháu đang đi vào Vinh. Sau khi nhận tin dữ, họ đang tức tốc bay về Hà Nội.

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