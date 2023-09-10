Công an quận Tây Hồ vừa bắt giữ nhóm nghi phạm giả danh công an ép người đi đường dừng xe rồi dùng dùi cui điện, còng số 8 còng tay để cướp xe máy, điện thoại. Các đối tượng này còn cướp tài sản, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo VTC News đưa tin, sáng 10/9, một lãnh đạo Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm kể trên để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo đó, khoảng 7h ngày 31/8, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận tố giác tội phạm của anh Đ.X.H và K.V.H cùng trú tại huyện Đan Phượng (Hà Nội) về việc, khoảng 3h50 cùng ngày, khi hai anh đang đi xe máy đến số 657 Lạc Long Quân (phường Xuân La, quận Tây Hồ) thì bị 2 kẻ giả danh là công an sử dụng còng số 8, dùi cui điện để đe dọa, cướp tài sản gồm 1 xe máy, 2 điện thoại.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: VTC News. Tiếp nhận thông tin, công an điều tra, bắt giữ 2 nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Thức (SN 1995, có 4 tiền án) và Nguyễn Văn Chí (SN 1995, có 2 tiền án) cùng ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng. Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai nhận về hành vi cướp tài sản với thủ đoạn giả danh công an vào rạng sáng 31/8, mục đích để có tiền mua ma tuý về sử dụng.

Khẩu súng cảnh sát thu giữ. Ảnh: VTC News. Theo thông tin từ Thanh Niên, mở rộng điều tra, Công an Q.Tây Hồ bắt giữ thêm Đặng Trần Thương (35 tuổi, trú P.Thịnh Liệt, Q.Hoàng Mai, Hà Nội); Quảng Thị Thu Hà (28 tuổi, trú P.Ba Đồn, TX.Ba Đồn, Quảng Bình); Nguyễn Thị Thiên Thai (26 tuổi, trú P.Hải Thành, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) về các hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đạn của súng tự chế. Ảnh: VTC News. Thời điểm khám xét nơi ở của các bị can, Công an Q.Tây Hồ thu giữ 1 súng tự chế dạng colt xoay, 22 viên đạn, 1 lựu đạn, nhiều loại ma túy và dụng cụ để sử dụng ma túy. Công an Q.Tây Hồ đã khởi tố 2 nhóm nam, nữ kể trên để điều tra, xử lý theo quy định.

Cà Mau: Tạm giữ hình sự nghi phạm hành hạ thiếu nữ 16 tuổi làm thuê Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc), để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

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