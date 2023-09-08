Bắt khẩn cấp đối tượng chuyên gạ tình, dụ dỗ trẻ em giao cấu tại Đà Nẵng

Đời sống 08/09/2023 16:11

Đối tượng Dương Văn Hiếu sử dụng Facebook ảo để làm quen, dụ dỗ rồi tìm cách giao cấu với các bé gái đang tuổi dậy thì ở TP Đà Nẵng.

Theo báo Người Lao Động, ngày 8-9, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng tạm giữ khẩn cấp Dương Văn Hiếu (SN 1991, trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) để điều tra hành vi giao cấu với trẻ em.

Trước đó, ngày 24-8, Công an huyện Hòa Vang phối hợp Công an xã Hòa Châu tiếp nhận, xử lý thông tin vụ hiếp dâm trẻ em xảy ra tại xã Hòa Châu. Bị hại là em N.H.B.N (12 tuổi). Đối tượng phạm tội không rõ lai lịch nhân thân.

Tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự báo cáo lãnh đạo Công an huyện xác lập chuyên án 923H để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng phát hiện nghi phạm tên là Dương Văn Hiếu.

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Đối tượng Dương Văn Hiếu (SN 1991, trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Theo báo Dân Việt đưa tin, cơ quan công an xác định Hiếu sử dụng Facebook giả là “Nam Nguyen” để làm quen, dụ dỗ trẻ em đang tuổi dậy thì để thực hiện hành vi giao cấu. Củng cố hồ sơ, đến tối 6/9, lực lượng công an bắt khẩn cấp Hiếu khi đối tượng này đang dụ dỗ một bé gái tại xã Hòa Châu, Hòa Vang.

Qua đấu tranh, Hiếu thừa nhận đã sử dụng Facebook để dụ dỗ và nhiều lần giao cấu với em N.H.B.N. Ngoài em N., Hiếu khai đã dụ dỗ nhiều em bé gái khác và cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, điều tra.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra, xác định Hiếu có 1 tiền án về tội “Giao cấu với trẻ em”.

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