Bắt 'gã biến thái' dùng vũ lực để sàm sỡ, ép cô gái trẻ giao cấu trong phòng gym

Xã hội 06/09/2021 11:14

Khi chị H. đang tập gym thì Nguyễn Anh T. đi đến dùng vũ lực để sàm sỡ và ép buộc chị H. thực hiện hành vi giao cấu ngoài ý muốn.

Theo báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đang tạm giữ Nguyễn Anh T. (SN 1994, trú xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi dùng vũ lực ép người khác giao cấu ngoài ý muốn.

Cụ thể, khoảng 17h50 ngày 2/9, tại một phòng gym ở thôn Nam Cổ Hiền, xã Hiền Ninh (huyện Quảng Ninh), chị N.T.H. (SN 1993, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh) đang tập thì bị tên Nguyễn Anh T. đến dùng vũ lực sàm sỡ và ép buộc chị thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn.

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Nguyễn Anh T. tại cơ quan công an - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Sau một hồi phản kháng, chống cự và giằng co quyết liệt, chị H. đã may mắn chạy thoát. Ngày 3/9, chị H. đã đến Cơ quan Công an huyện để trình báo sự việc trên. Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Ninh nhanh chóng lấy lời khai nạn nhân, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ và triển khai truy xét đối tượng.

Đến sáng 4/9, đối tượng Nguyễn Anh T. đã đến Công an huyện Quảng Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

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Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ cho biết đang tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam một gã đàn ông vì đã cướp tài sản và có hành vi sàm sỡ một cô gái trẻ.

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