Tạm giữ người “chồng” trong vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng, lý do không muốn nhận con gây sốc

Xã hội 08/09/2023 11:35

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng Công an thị xã Long Mỹ đã vào cuộc xác minh và vận động "chồng" đến trình diện để tiếp tục điều tra.

Ngày 7-9, theo nguồn tin của PLO cho biết sau khi lực lượng công an vận động, “chồng” của bé gái 14 tuổi mang bầu tám tháng đã đến cơ quan công an trình diện trong ngày 6-9.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang) đang tạm giữ hình sự anh VVA (30 tuổi) để tiếp tục điều tra hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi.

Nguồn tin cũng cho biết hiện bé LNG (bé gái 14 tuổi mang bầu tám tháng) đang được một người ở TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cưu mang để sinh nở. Công an cũng sẽ đến gặp bé G để làm việc, tiến hành xác định tuổi thai để thực hiện các trình tự tố tụng tiếp theo.

Tạm giữ người “chồng” trong vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng, lý do không muốn nhận con gây sốc - Ảnh 1
Thông tin 'bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng cần giúp đỡ' được đăng trên mạng xã hội trước đó. Ảnh: Báo Pháp Luật. 

Như Gia Đình và Xã Hội đưa tin trước đó, ngày 31/8, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh kèm nội dung được cho một bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng đang ở nhờ nhà người quen tại phường 5 TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Nắm được thông tin, Công an TP Vĩnh Long đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Sau đó, Công an TP Vĩnh Long đã trao đổi với Công an tỉnh Hậu Giang về sự việc nói trên để làm rõ việc bé gái bị xâm hại tình dục dẫn đến mang thai. Đồng thời, liên hệ với người thân và hỗ trợ phương tiện để đưa em về với gia đình an toàn.

Mới đây, báo Thanh Niên đã có thông tin chi tiết về vụ việc với sự thật gây sốc. Qua tìm hiểu, cô bé này tên L.N.G, 14 tuổi (ngụ TX.Long Mỹ, Hậu Giang). Bé L.N.G. kể, qua mối quan hệ của mẹ ruột, cô quen biết với "chồng" (không đăng ký kết hôn – PV). Cả hai không làm đám cưới rình rang mà chỉ có mâm cơm nho nhỏ để ra mắt tổ tiên. Ở với nhau 1 thời gian thì G. mang thai. 

Thế nhưng ngay khi biết kết quả siêu âm thai là con trai, người "chồng" đã trở mặt hắt hủi, đối xử tệ với G. "Ảnh nói bây giờ bé gái mới được chấp nhận, còn bé trai thì ảnh không chấp nhận. Ảnh kêu một là mang đi phá, hai là muốn mang đi đâu thì mang, chứ ảnh không có nuôi", G. kể lại.

Tạm giữ người “chồng” trong vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng, lý do không muốn nhận con gây sốc - Ảnh 2
Bé G. (quê Long Mỹ, Hậu Giang) chia sẻ sự việc với Thanh Niên. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Không những vậy, suốt thời gian thai nghén G. không nhận được sự yêu thương, chăm sóc từ "chồng". Bụng mang dạ chửa, G. vẫn phải cố gắng đi lượm ve chai để tự nuôi mình và tích lũy tiền chờ ngày sinh con. Nhưng theo lời G. bi kịch hơn là "chồng" G. bị nghiện chơi game trên điện thoại, nên mỗi khi G. kiếm tiền đều bị "chồng" lột sạch. G. không đưa sẽ bị "chồng" hành hung. 

Chính vì vậy G. đã bỏ trốn khỏi gia đình "chồng" để sang P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long tìm người quen. Tại đây, G. quen một số người nhưng không dám đến gặp vì ngại, em phải lang thang trong chợ, đêm ngủ võng. Hôm nào lượm ve chai được kha khá thì có tiền mua cơm, không thì mì gói. 

Tình cờ, người con của ông Nguyễn Minh Hùng (58 tuổi, ngụ P.5, TP.Vĩnh Long, hiện G. gọi là cha nuôi) nhận ra G. là người quen nên đưa G. về nhà cưu mang và thông tin vụ việc mới được chia sẻ trên mạng xã hội. 

Thông tin mới vụ bé gái 14 tuổi mang thai 8 tháng: Bạn trai chối bỏ trách nhiệm, được người dân cưu mang suốt 2 tháng nay

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Lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Qua làm việc, bé gái sinh năm 2008, đã mang thai gần 8 tháng và được người dân ở phường 5 (TP Vĩnh Long) cưu mang. 

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